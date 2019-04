La première sonde israélienne s'écrase en se posant sur la Lune

La première sonde israélienne à destination de la Lune s'est écrasée lors de son alunissage, en raison d'une panne de son moteur survenue à la dernière minute, a déclaré jeudi soir le centre de contrôle de la mission. "La sonde Bereshit n'a pas achevé avec succès son alunissage", pouvait-on lire dans un message diffusé par le centre, basé près de Tel-Aviv.

Baptisée Bereshit (Genèse, en hébreu), cette sonde, qui ressemble à une immense araignée à cinq pattes et pèse 585 kilos, a été développée par une organisation privée, SpaceIL, qui a travaillé en partenariat avec la société aérospatiale Israeli Aerospace Industries (IAI), une des plus grandes entreprises de défense israéliennes. L'engin avait été lancé le 22 février depuis la base américaine de Cap Canaveral en Floride, via une fusée Falcon 9 de la firme américaine SpaceX, fondée par l'entrepreneur Elon Musk. Elle devait alunir après avoir parcouru quelque 6,5 millions de kilomètres, à une vitesse maximale de 10 kilomètres par seconde (36.000 km/h), selon les partenaires du projet.