La première injection contraceptive pour homme bientôt sur le marché

Vasectomie : le choix des hommes - JT 19h30 - 14/08/2017 La contraception dans les couples, on l'envisage encore très souvent par une intervention sur le corps de la femme... Mais les mentalités sont en train de changer. De plus en plus d'hommes font une vasectomie. Le procédé reste minoritaire mais il change la donne : la contraception concerne aussi les hommes ! Aline Delvoye et Celine Liegeois sont parties à la rencontre d'hommes qui ont fait ce choix !