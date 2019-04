La première image d'un trou noir a été dévoilée

En avril 2017, huit télescopes répartis à travers le monde avaient ciblé simultanément deux trous noirs avec un objectif: tenter d'en obtenir une image. Depuis deux ans, la communauté scientifique attendait ce résultat.

L'image a été présentée lors de six grandes conférences de presse organisées simultanément dans plusieurs villes du monde : Bruxelles, Santiago, Shanghai, Tokyo, Taïwan et Washington.

On regarde quoi exactement ?

"Cette image publiée aujourd'hui montre clairement une structure d'anneau avec une région centrale circulaire et obscure : c'est l'ombre du trou noir, qui se détache sur un fond brillant, exactement ce que prédit la relativité générale d'Einstein", explique le CNRS par voie de communiqué.

L'ombre est une combinaison de "déviations gravitationnelles de la lumière" causées par le trou noir dont "la masse équivaut à 6,5 milliards de fois celle de notre soleil".

"La structure orange correspond à la matière surchauffée autour du trou noir, un plasma chaud de gaz. Sa lumière est déviée et renforcée par le trou noir qui agit comme une lentille", déclare le CNRS.

Processus

En combinant une flotte de radiotélescopes et des superordinateurs du monde entier, L'EHT est parvenu à créer un télescope virtuel d'environ 10.000 km de diamètre, proche de la taille de la terre.

Plus un télescope est grand, plus il permet de voir de détails. Et les astronomes ont retenu deux cibles: les deux trous noirs, qui vus de la Terre, sont les plus gros.

L'un, Sagittarius A* est blotti au centre de la Voie Lactée, à 26.000 années-lumière de la Terre. Sa masse est équivalente à 4,1 millions de fois celle du Soleil. Son rayon équivaut à un dixième de la distance entre la Terre et le Soleil.

L'autre est l'un des trous noirs les plus massifs, 1.500 fois plus que Sagittarius A*. Il n'a pas de nom et est situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre, au cœur de la galaxie M87. C'est celui-ci que l'équipe de scientifique derrière le projet Event Horizon Telescope a pu prendre en photo.