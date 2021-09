"Là pour toi", une campagne de prévention du suicide chez les jeunes: "Il faut briser le tabou"

Ce vendredi est la journée mondiale de prévention du suicide. A cette occasion, le Centre de prévention du Suicide lance "Là pour toi", une nouvelle campagne pour encourager les citoyens à montrer leur soutien aux personnes en détresse.

La prévention du suicide est trop souvent un sujet tabou. C’est la raison pour laquelle le Centre de Prévention du Suicide encourage les gens à en parler sur les réseaux via le hashtag #challengelàpourtoi. Ce challenge consiste à mettre en avant une belle personne, une belle action, ou simplement un message de solidarité.

L’impact de la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, l’anxiété de la population a connu une nette augmentation. Par conséquent, le Centre a reçu plus d’appels de détresse que jamais. Elle a également organisé davantage de formations, et de séances d’accompagnement.

"La crise sanitaire a clairement été amplificatrice d’angoisse. On a eu de plus en plus d’appels, et également plus de demandes de consultations. Par rapport à l’année précédente, on a eu en 2020 50,9% de sollicitations supplémentaires. Pour les individus en état de crise suicidaire, ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase par rapport à tout ce qu’ils avaient déjà à gérer émotionnellement. De plus, dans une crise comme celle-ci, il a été encore plus difficile d’envisager l’avenir de manière positive, ce qui a renforcé cette angoisse", constate Déborah Deseck, chargée de communication du Centre.

"Le contexte, le manque de contact, ont conduit certaines personnes à éprouver des difficultés de santé mentale alors qu’auparavant elles étaient intégrées parfaitement, sans difficultés spécifiques", précise la directrice Dominique Nothomb.

Les jeunes plus touchés que jamais

En termes de chiffres, c’est environ 2000 personnes qui se suicident en Belgique chaque année, soit près de 5 suicides par jour. La mise en place du challenge sur les réseaux a pour but de toucher davantage les jeunes, segment de la population particulièrement touché par cette détresse psychologique. En effet, le suicide est malheureusement la première cause de décès chez les 15-44 ans. C’est la raison pour laquelle le Centre organise une séance de sensibilisation à destination des jeunes.

"L’idée centrale est de pouvoir briser le tabou autour de la santé mentale et de la thématique du suicide en général tout en donnant des pistes et des ressources que tout le monde peut mettre en place au quotidien avec son entourage, ses proches, et les personnes en difficulté", explique Gloria Uwase, psychologue clinicienne.

En parler pour aller mieux

Le but de la campagne est de faire comprendre aux jeunes - et aux gens en général - qu'en parler ne va pas provoquer un passage à l'acte, mais bien au contraire permettre d'extérioriser leurs angoisses. Pour Déborah Deseck, ils n'ont pas osé en parler suffisamment. "Ils constituaient une tranche de la population qui n'étaient pas très représentée avant mais qui a pris une place importante pendant crise sanitaire. Cette incertitude face à l’avenir et cette difficulté à l'envisager de manière positive se sont exacerbés. De plus, beaucoup de jeunes ont constaté les effets négatifs, notamment socio-économiques, de la crise sur leur entourage. Cela a généré une angoisse qu'ils n'osaient pas extérioriser, par peur d'en rajouter sur un contexte déjà compliqué à beaucoup de niveaux", a-t-elle constaté.

Le numéro de la ligne d'écoute gratuite de Prévention Suicide, disponible 24h/24 : 0800 32 123.