La population de loups continue d'augmenter en Allemagne, 105 meutes y vivent

La population des loups continue de croître en Allemagne. Selon l'Agence fédérale allemande pour la protection de la nature (BfN), les chiffres pour 2018-2019 montrent que 105 meutes de loups y vivent actuellement.

La plupart des meutes de loups vivent dans le Land de Brandebourg, suivi de la Saxe et de la Basse-Saxe. Une meute se compose généralement de trois à onze animaux : les parents et les portées des deux dernières années.

Pour la première fois depuis la disparition de l'espèce en Allemagne, la présence de loups a également été observée en certains endroits dans les Länder de Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat, Rhénanie du Nord-Westphalie et Schleswig-Holstein.

Au total, entre 275 et 301 loups adultes ont été enregistrés en Allemagne. A partir de 2018-2019, en plus des 105 meutes, 25 couples de loups et 13 loups isolés et sédentaires ont été comptés. Le nombre de meutes a augmenté de manière significative, mais pas le nombre de couples. En 2017-2018, 77 meutes, 40 couples et 3 loups individuels ont été repérés.

La période de surveillance s'étend du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Pour son rapport sur les loups, la BfN regroupe les données de tous les Länder.