La popularité des boissons sucrées en chute libre

En moyenne sept morceaux de sucre dans une canette. Les softs sont de véritables bombes de calories. Une récente étude américaine démontre que Coca-Cola et Pepsi sont en train de perdre en popularité. Selon le New York Times, leur consommation a diminué de 25% depuis 1990 et la tendance se poursuit. Les deux concurrents ont désormais un point commun : leur perte d’attractivité chez les jeunes.

Nous nous sommes intéressés aux habitudes de consommation des belges. S’il s’avère que les jeunes générations boivent beaucoup moins de softs, les raisons sont diverses. Selon David Marquenie, secrétaire général de la FIEB (Fédération de l’industrie des eaux et boissons rafraîchissantes), l’évolution est double : il y a une volonté de s’inscrire dans cette nouvelle tendance de "healthy food" en consommant des boissons plus saines, mais c’est également un changement qui s’explique par une offre plus vaste. Avant, on ne comptait qu’une ou deux boissons sucrées sur le marché, tandis qu’aujourd’hui le choix est bien plus important. "On voit que les boissons sucrées sont en baisse en faveur des boissons light et des nouveaux types de boissons comme, par exemple, les eaux aromatisées."

"Les producteurs mettent le focus sur ces nouvelles catégories."

Cette nouvelle catégorie d’eaux aromatisées et de thés sans sucre est en constante évolution, puisqu’elle augmente d’environ 30% par an. "On constate aussi que les producteurs mettent le focus sur ces nouvelles catégories, qui sont une réponse du secteur à la demande d’avoir des boissons moins sucrées", explique David Marquenie.

En Belgique, il n’y a pas de chiffres précis concernant Coca-Cola ou Pepsi, mais la tendance se confirme pour les boissons sucrées en général. Les softs sont considérés comme "trop sucrés" par les deux dernières générations, qui semblent les plus attentives à leur bien-être et leur santé. Alexandra Balikdjian, psychologue de la consommation à l’ULB (Université libre de Bruxelles), nous explique que l’effet socio-économique joue également un rôle dans ce changement. "Aujourd’hui, les gens n’ont plus beaucoup de sous et le meilleur rapport qualité/prix, c’est quand même l’eau." Les grandes marques de soda ne sont pas pour autant vouées à disparaître, puisqu’elles s’adaptent à la demande en sortant des produits dérivés : les alternatives light ou zéro.