La "polio" éradiquée en Afrique, quatre ans après les derniers cas au Nigeria

"Cela fait plus de 30 ans que nous avons lancé ce défi. Dire que je suis heureux, c'est un euphémisme!", se réjouit ce médecin nigérian qui a consacré sa vie à cette cause.

Une annonce officielle par le directeur général de l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa directrice régionale pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, les milliardaires et philanthropes nigérian Aliko Dangote et américain Bill Gates sera effectuée en fin d'après-midi.

"Grâce aux efforts déployés par les gouvernements, le personnel soignant et les communautés, plus de 1,8 million d'enfants ont été sauvés" de cette maladie, se réjouit l'OMS dans un communiqué publié avant ce rendez-vous historique, étape cruciale dans l'éradication mondiale de cette maladie.

Mais grâce à une rare prise de conscience collective et à d'importants efforts financiers (19 milliards de dollars sur 30 ans), seuls deux pays au monde comptent aujourd'hui des contaminations par le "poliovirus sauvage": l'Afghanistan (29 cas en 2020) et le Pakistan (58 cas).

En 1988, l'OMS dénombrait 350.000 cas à travers le monde et encore plus de 70.000 cas rien qu'en Afrique en 1996.

Elle était endémique partout dans le monde, jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 1950. Les pays les plus riches y ont eu rapidement accès, mais l'Asie et l'Afrique sont restés longtemps d'importants foyers infectieux.

Provoquée par le "poliovirus sauvage" (PVS), la poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui touche principalement les enfants, attaquant la moëlle épinière et pouvant provoquer une paralysie irréversible.

Confiance

Au Nigeria, nombreux sont les jeunes victimes de polio ayant recours à des moyens de locomotion fait maison afin d'avoir une mobilité minimale. - © Chris Hondros - Getty Images

Epicentre de la maladie dans le monde au début des années 2000, le Nigeria, géant africain de 200 millions d'habitants, figurait encore il y a peu à leurs côtés.

Dans le Nord musulman, sous la pression des milieux salafistes, les campagnes de vaccination antipolio s'étaient arrêtées entre 2003 et 2004, accusées par la rumeur d'être l'outil d'un vaste complot international pour stériliser les musulmans.

Il a fallu un énorme travail avec les chefs traditionnels et religieux pour convaincre les populations de faire vacciner leurs enfants.

"Les gens font plus confiance à leurs chefs qu'à leurs hommes politiques car nous vivons avec eux", explique à l'AFP Grema Mundube, chef communautaire à Monguno, ville de l'extrême Nord-Est du pays. "Nous leur avons parlé et avons vacciné nos propres enfants, et avec le temps, eux-aussi ont accepté le vaccin".

Pourtant, dès 2009 l'émergence du conflit contre Boko Haram a douché les espoirs d'avoir enfin éradiqué la maladie: en 2016, quatre nouveaux cas de poliomyélite étaient enregistrés dans l'Etat du Borno (Nord-Est), foyer de l'insurrection jihadiste.

"A l'époque, environ 400.000 enfants étaient hors d'atteinte de toute campagne médicale à cause des violences", se souvient le Dr Funsho.