La police trouve 65 kilos de cocaïne dans un charbonnier à Gand

La police a découvert le week-end dernier 65 kilos de cocaïne, pour une valeur marchande de 3,2 millions d’euros, dans un bateau stationné dans le port de Gand, a-t-elle indiqué mercredi. Une partie de la marchandise était accrochée sur la coque.

Le bateau transportait officiellement du charbon depuis la Colombie. La police a mis la main sur la drogue lors d’un contrôle mené vendredi et samedi.

Le navire comprenait cinq grandes cales. "En vidant l’une d’elles, nous avons découvert environ 35 kilos de cocaïne, hermétiquement emballés. Ensuite, un paquet suspect a été repéré dans une pompe extérieure, juste sous la surface de l’eau. Là, nous avons trouvé 30 kilos de cocaïne."

La valeur marchande totale de la drogue découverte est estimée à 3,2 millions d’euros. Une enquête est en cours sur l’organisation à l’origine du transport, a indiqué la police, ajoutant qu’elle ne donnerait pas plus d’informations dans l’intérêt de l’enquête.

Début juillet, 37 kilos de cocaïne avaient été découverts sur un autre charbonnier. Cinq suspects avaient alors été arrêtés et 2,7 millions d’euros en liquide et en or avaient été saisis.