Un nouveau véhicule de la police de la route à 76.000 euros pour plus de sécurité

La police fédérale de la route disposera en 2018 de 121 nouveaux véhicules, qui représentent un investissement de 5,8 millions d'euros. Les premiers d'entre eux - 39 Volvo V 90 - ont été présentés jeudi à Aalter. La voiture a été construite entièrement sur mesure, en collaboration avec la police suédoise.

Une seule de ces voitures coûte 76.000 euros, mais promet une sécurité et un confort réels aux policiers en intervention. Koen Ricour, directeur de la police de la route, explique que cette voiture est leur lieu de travail, au final. "Ce qui est très important pour nous, c'est l'ergonomie pour nos policiers, qui restent huit heures consécutives dedans, c'est un peu comme leur bureau. Pour cette raison, nous avons changé les sièges avec un cuir renforcé qui est très bien pour travailler huit heures dedans. La sécurité de nos policiers est très importante, mais celle des autres usagers également."

Si les anciennes n'ont que 4 à 5 ans, Danny Seys, chef de la police de la route d'Aalter, précise qu'"elles en sont déjà à 250.000, voire 300.000 kilomètres. Donc, il est temps de les remplacer, et tout le monde est content avec ces nouveaux véhicules."

Quelques changements permettent d'aider les policiers à augmenter leur sécurité, grâce à des lampes LED de toute dernière génération. "On a changé la visibilité en installant des lampes LED à l'avant. Si les policiers les déclenchent, elles sont très visibles de loin. Ensuite, lorsqu'il faut intervenir sur l'autoroute, qui est un environnement très dangereux, on fait monter le panneau 'Signa', qui est visible de très loin, car aussi équipé de lampes LED. On peut programmer sa luminosité, mais aussi la couleur."

Outre les Volvo, 54 motos et 28 autres voitures font partie de la commande. Ces véhicules seront répartis à partir de février entre les 26 unités de la police de la route. La livraison devrait être entièrement achevée fin juin.