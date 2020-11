La police met la main sur 11 tonnes de cocaïne dans un conteneur au port d’Anvers

La police et la douane ont saisi 11 tonnes de cocaïne dans un conteneur à Anvers © Parquet fédéral



Une organisation criminelle qui était soupçonnée d’acheminer cette drogue, selon le Parquet fédéral lors d’une conférence de presse datant du 1er octobre. Quelques semaines plus tard cette énorme prise s’accompagne aussi de la détention préventive de 22 personnes ainsi que de la saisie de 3 millions d’euros.

Augmentation des saisies et de la violence

Depuis le début de l’enquête, ce n’est pas moins de 14.950 kilos de cocaïne qui ont été saisis grâce à la police à aux services de la douane. Dans son communiqué, le Parquet fait le point sur les arrestations en cours dans le démantèlement de ce réseau : "Le juge d’instruction du Limbourg a ordonné 5 perquisitions, 3 en Belgique, 2 aux Pays-Bas. Deux personnes ont été privées de liberté pour audition. Aux Pays-Bas, 1 personne a été arrêtée en vue de leur extradition vers la Belgique".

Ces dernières années, les quantités de cocaïne saisies à Anvers n’ont fait qu’augmenter. De 26 tonnes en 2016 à 62 tonnes en 2019 selon l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies. Cela aurait rapporté, selon Bart De Wever, près de 3 milliards 200 millions d’euros. Les douanes essaient d’enrayer ce phénomène en contrôlant de plus en plus les conteneurs qui arrivent au port d’Anvers, mais la tâche est colossale. En 2019, 41.000 conteneurs ont été inspectés. Cela représente 1,6% du trafic.

La violence s’accentue aussi dans la région d’Anvers et aux Pays-Bas. Des tirs d’arme à feu ou une explosion de grenade comme cet été font craindre une montée de violence due au trafic de drogue.