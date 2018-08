La police de Kruibeke interpelle une vingtaine de migrants en transit

La police locale de Kruibeke, en Flandre orientale, a interpellé une vingtaine de migrants en transit lors d'une action ciblée sur une aire de parking de l'E17, dans la nuit de mardi à mercredi. Le chef de corps avait déclaré plus tôt dans la semaine mettre fin aux recherches proactives de migrants, mais cette "opération était planifiée depuis longtemps", a indiqué le bourgmestre de Kruibeke, Jos Stassen (Groen).

Quatorze agents de la police locale ont participé à l'action, qui s'est déroulée vers 04h00 du matin, sans l'appui de la police fédérale. Une vingtaine de personnes ont été interpellées et privées de liberté. L'Office des étrangers décidera de la suite réservée à leur dossier.

Le chef de corps de la police de Kruibeke avait récemment déclaré ne plus vouloir dédier quatre nuits par semaine à la recherche et l'arrestation de migrants en transit. "Ces opérations vident le corps de police. Nous n'avons plus les moyens de nous consacrer à d'autres tâches", avait-il dit.

Selon le bourgmestre, la police continuera néanmoins à surveiller les réseaux de trafiquants d'êtres humains. La présence de migrants n'entraîne que très peu de nuisances, ajoute-t-il. "Il n'est pas question de faits criminels. De temps à autre, ils occupent un logement vide ou ne paient pas leur ticket dans les transports en commun. C'est pourquoi la société De Lijn a participé à l'action, qui s'est déroulée sans incident", précise-t-il encore.

Le maïeur appelle cependant à une solution durable. "Nous voulons donner un signal clair aux trafiquants: Kruibeke n'est pas une porte d'entrée vers l'Angleterre. En dépit des arrestations quotidiennes, ce message n'est pas passé", regrette-t-il.

"Nous avons besoin d'un statut intermédiaire pour les migrants en transit qui leur permettrait de se reposer. C'est nécessaire car ces personnes voyagent pendant des mois, parfois des années. Cela leur permettrait aussi de recevoir des informations sur leurs droits et leurs devoirs ainsi que sur les solutions éventuelles en cas de refus de leur demande d'asile", plaide Jos Stassen.