La police annonce une saisie massive d'armes à feu en Flandre, 7 personnes arrêtées

Au cours des derniers mois, au nom du juge d'instruction de Bruges, la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale a mené une enquête approfondie sur une arnaque aux armes.

Selon la police, une importante opération policière a donc été menée par la police judiciaire fédérale de Flandre orientale et celle d'Anvers à Wingene, Roulers, Zedelgem, Knokke-Heist, Evergem, Aalter, Bruges, Gistel et Tielen.

Au total, 480 armes à feu prohibées ou autorisées ont été saisies, y compris des mitrailleuses entièrement automatiques, des armes semi-automatiques, des revolvers, des pistolets et des fusils à verrou. En plus de ces armes à feu, 500 chargeurs de rechange ainsi que dix grenades ont été saisis.

Au cours de l'enquête, 7 personnes ont été arrêtées, dont deux sont restées en détention provisoire pendant un certain temps et une a été libérée sous condition. En plus de ces armes, de grandes quantités de munitions finies et de préparations pour la fabrication de munitions ont également été trouvées lors des perquisitions, signalent les instances policières.

Outre les armes et les munitions, la police a également trouvé un large arsenal d'éléments, tels que des boulons, des canons, des traîneaux, des mécanismes de détente et des flacons, ainsi que divers outils avec lesquels, entre autres, les armes neutralisées étaient reconverties en armes pleinement opérationnelles. Toutes les armes trouvées n'étaient pas immédiatement destinées au milieu criminel, mais ont été vendues à des amateurs et à des collectionneurs non titulaires d'une licence.

Toujours selon la police: "malgré les périodes d'amnistie ayant eu lieu dans le passé, la police de Flandre occidentale continue toujours à enquêter sur le commerce illicite d'armes à feu".

Les opérations ont été coordonnées avec les districts de police locales de Riho et Vlas, la police judiciaire fédérale de Flandre orientale et la police judiciaire fédérale d'Anvers.