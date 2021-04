La police à cheval, entre arme de dissuasion et outil de proximité

D’ailleurs les images d’une jeune fille heurtée par une charge de la cavalerie ont fait le tour des réseaux sociaux. "C’était un accident. Normalement on ne fait pas ça. Cette jeune fille n’a pas eu de chance, elle était de dos et le cavalier n’a pas su l’éviter. Ce n’était pas un usage volontaire de sa part. D’ailleurs nous avons cherché ensuite cette jeune fille mais nous ne l’avons pas retrouvée. C’est un accident mais nous en avons très peu", indique Benoit Van Houtte, directeur de la sécurité publique.

Ce jeudi, le bois de la Cambre à Bruxelles a été le théâtre d’un rassemblement qui a dégénéré en émeutes à la suite d’un événement crée sur Facebook- la Boom- et qui a rassemblé entre 1500 et 2000 personnes. Un poisson d’avril qui a mal tourné.

Il est vrai que, comme les images impressionnantes du Bois de la Cambre l’ont montré, lors d’une dispersion de foule, la charge de cavalerie a un effet dissuasif très clair. Face à la charge, la foule se disperse instantanément. D’autant qu’au XIXe siècle, il n’y avait pas ou peu d’autres moyens, qui puissent à la fois être efficaces sur la dispersion et un outil qui permettait d’éviter le recours à la force létale. Mais aujourd’hui, le recours à la cavalerie dans ce genre de contexte est beaucoup plus rare.

Au départ, les gendarmes à cheval venaient des zones rurales "mais lorsqu’ils étaient appelés à venir sur Bruxelles, cela prenait un certain temps. Donc on a créé la garde mobile", souligne Francis Balace, historien, professeur honoraire de l’ULiège.

"On en a toujours eu", indique Benoit Van Houtte, le directeur de la sécurité publique de la police fédérale. Et d’ajouter, "avant la seconde guerre mondiale, il s’agissait davantage d’un moyen de transport puis après c’est devenu un moyen dans l’intervention à la fois en période calme, dans ce que l’on appelle la fonction d’accueil, mais aussi dans l’intervention".

Ainsi, l’usage qui est fait de la police à cheval est bien différent de celui du XIXe siècle. Certes, dans le cadre des opérations gestion négociée de l’espace publique, l’usage du cheval reste efficace : "il y a un effet dissuasif, c’est efficace en termes de transports, et le cheval permet d’accéder à des endroits plus compliqués d’accès pour les autres types de véhicules", analyse Vincent Seron. C’est "une force très rapide et très mobile", souligne Eddy Quaino, permanent à la CGSP.

En Belgique, la cavalerie représente 110 chevaux et 120 cavaliers pour l’ensemble du territoire. Un chiffre peu élevé qui indique que cette force est un outil parmi d’autres dans la doctrine du maintien de l’ordre. La particularité en Belgique, c’est que la police à cheval est une "unité d’appui", explique Benoit Van Houtte. Elle est appelable, en fonction d’évènements, par les polices locales.

Proximité

Le directeur de la sécurité publique explique que "généralement la police à cheval est appelable pour tous les évènements publics comme les festivals, les matchs de football ou encore les manifestations. Mais elle a principalement une fonction de présence. Dans 90% des cas, c’est le volet accueil qui prime. C’est d’ailleurs l’avantage d’un vrai travail de présence policière de proximité".

Et d’ajouter, "la police à cheval est bien plus visible par la population que la police à pieds. Par ailleurs, le cavalier voit plus loin et il peut intervenir sans descendre, il peut donc rester en position de sécurité. A cela s’ajoute le fait que la police à cheval peut intervenir dans différents endroits, sur plus de terrains".

"Les cavaliers ont un rôle extraordinaire en termes de prévention", plaide Eddy Quaino. C’est d’ailleurs une police qui est "très rarement utilisée comme force de répression". Il s’agit davantage d’un outil d’appui pour les forces locales, notamment dans la gestion négociée de l’espace public, comme cela a pu être le cas au Bois de la Cambre ce jeudi.