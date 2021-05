La plus ancienne sépulture d'Afrique a été découverte au Kenya, elle date de 78.000 ans

© Mohammad Javad Shoaee / Jorge González / Elena Santos / F. Fuego / MaxPlanck Institute / CENIEH. - © Tous droits réservés

Un enfant de trois ans recouvert d’un linceul en peau ou feuilles de bananiers

Parmi les chercheurs présents sur place à l’époque, le chercheur CNRS de l’Université de Bordeaux, Francesco d’Errico. Lui a travaillé sur les sédiments du lieu de fouilles. Il nous en explique l’intérêt : "Il était important de prouver que la sépulture avait bien été creusée. C’est par l’analyse des sédiments qu’on peut le faire. En Afrique, il existe très peu de sépultures primaires c’est-à-dire une fosse creusée et recouverte de matériaux pour protéger le défunt. Une fosse similaire a été découverte en 1940 en Afrique du Sud mais les méthodes de fouilles et les analyses possibles à l’époque n’ont pas permis de réaliser une datation correcte de la sépulture."

Le corps découvert est celui d’un enfant de trois ans, baptisé par les chercheurs "Mtoto" (enfant en Swahili). Il a été déposé et enfoui à l’intérieur d’une fosse volontairement creusée. "L’enfant, nous explique Francesco d’Errico, a été recouvert d’un linceul fait de peaux ou de matériel végétal qui s’est détruit au fil du temps. Mais ce linceul a permis de maintenir les ossements en connexion anatomique presque parfaite. Seul le crâne s’est déplacé et nous pensons qu’il devait reposer sur un coussin en matériel périssable qui lorsqu’il s’est décomposé, a créé un vide provoquant le détachement du crâne du reste du squelette. "

Malgré l’absence d’offrande et d’ocre, pourtant communs dans des sépultures plus récentes, ce traitement plaide en faveur d’un rituel complexe, qui a probablement demandé la participation active de plusieurs membres de la communauté. L’individu appartient à notre espèce mais garde dans sa morphologie dentaire, par comparaison avec des restes humains de la même époque, quelques traits archaïques le reliant à de lointains ancêtres africains.

Une sépulture semblable à celle des Néandertaliens en Europe à la même époque

Jusqu’à présent, les archéologues n’avaient découvert de sépultures semblables à celle-ci et datant de la même époque qu’en Europe et au Proche-Orient. Il s’agit de sépultures de Néandertaliens en Europe et d’hommes modernes au Proche-Orient. Leur datation remonte parfois à 120.000 ans. Mais Francesco d’Errico insiste : "Ça ne veut pas dire qu’il n’existait pas de rites funéraires à la même époque en Afrique mais il pouvait s’agir de rites de crémation ou autres. Actuellement, nous manquons d’informations sur les sépultures d’Afrique, au contraire de l’Europe ou du Proche-Orient. L’Afrique a été beaucoup moins fouillée à l’exception de certaines zones d’Afrique du Nord et d’Afrique du Sud. Un phénomène similaire se passe en Chine. Il y a, actuellement, plus d’archéologues en Israël que pour toute la Chine."

L’Afrique, un continent peu fouillé par les archéologues jusqu’à présent

Faute de stabilité politique suffisante, les sites africains ne sont pas fouillés sur le long terme. Par ailleurs, une bonne partie des sols africains sont recouverts de forêts qui acidifient le sol. Résultat, pas facile de retrouver des restes humains.

Les fouilles réalisées sur le site Panga Ya Saidi prouvent que les populations néandertaliennes et celles des hommes modernes africains ne semblent pas moins développées cognitivement l’une que l’autre. On voit des comportements très semblables parmi les deux populations.

Pour cet archéologue, les descendants de cette population vivant à Panga Ya Saidi sont sortis d’Afrique et constituent les populations modernes qui ont colonisé notre planète petit à petit.