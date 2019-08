La pluie d'étoiles filantes des Perséides sera visible ce week-end

Ce week-end, des pluies d’étoiles filantes traverseront notre ciel. On parle de Perséides pour définir ce phénomène dont l’origine a été comprise à partir du 19e siècle. "Chaque année, à cette période-ci, la Terre rentre dans un grand nuage de poussière qui a été laissé par une comète, et à chaque fois qu’un de ces grains de poussière rentre dans l’atmosphère, il se consume et il donne naissance à ce qu’on appelle une étoile filante", explique Francesco Lo Bue, docteur en sciences et président du Cercle d’astronomie de Mons.

Dans les meilleures conditions, en fonction de l’endroit où vous vous trouvez, de l’année, de la densité des nuages, il est possible d’observer une étoile filante toutes les 30 à 40 secondes. "En général, plus on avance dans la nuit et mieux c’est. On dit toujours que la deuxième partie de nuit est meilleure, mais il y a beaucoup de surprises dans ce domaine-là", rajoute-t-il.

S’il s’agit ici de Perséides, il existe d’autres pluies d’étoiles filantes durant l’année comme les Géminides et les Léonides. "Les plus connues sont celles de l’été, donc les Perséides. On a l’impression que les étoiles filantes sortent de Persée, c’est ce que ça veut dire. Elles sont les plus connues parce que c’est une période où il fait bon être dehors, mais si on prend par exemple le mois de décembre, on a les Géminides, celles qui viennent des Gémeaux. C’est un essaim d’étoiles filantes qui est encore un peu plus riche que celui-ci, mais on n’en parle pas beaucoup parce qu’il fait froid et en hiver, on n’a pas tellement envie d’aller à l’extérieur", remarque Francesco Lo Bue.

En plus de ces étoiles filantes visibles à l’œil nu, il est possible d’admirer le spectacle permanent offert par le ciel à l’image des étoiles, des constellations et même des planètes. "Les gens imaginent tout le temps qu’il faut un gros télescope pour voir des planètes, mais en réalité non, parce que les planètes sont connues depuis la plus haute antiquité. Les gens n’imaginaient pas que c’était des mondes à part entière. Dans le ciel, ça a l’aspect d’une étoile assez brillante en général et sur une nuit, on ne se rend pas compte que ce n’est pas du tout une étoile".

Des applications comme SkySafari, Google Maps ou Google Sky permettent désormais de savoir vers où lever la tête, comme l’explique Francesco Lo Bue. "Vous les mettez en route, vous activez votre GPS et votre connexion Internet si vous en avez une, l’appareil sait où vous vous trouvez, il sait quelle heure il est et il sait même avec quelle orientation vous orientez votre téléphone. Rien qu’en déplaçant votre téléphone, vous repérez donc le ciel et il vous donne les noms. C’est une grande avancée par rapport il y a quelques années".