La Plateforme de soutien aux réfugiés lauréate d'un prix de la Communauté flamande

La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a été récompensée mardi soir sur la scène de l'Ancienne Belgique à Bruxelles aux côtés d'artistes dont le metteur en scène Jan Decorte, l'actrice de théâtre Sigrid Vinks, le réalisateur Lukas Dhont et le chanteur Tamino. L'organisation a reçu l'un des 12 prix Ultima 2018, celui de la catégorie "Travail socioculturel", des mains du ministre flamand de la Culture Sven Gatz (Open Vld).

Les Ultimas, prix flamands de la culture, sont décernés chaque année depuis 2003 par le ministre flamand de la Culture sur proposition d'un jury d'experts. Ils couronnent "une personne ou organisation qui a apporté une contribution remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de la saison écoulée".

25% d'hébergeurs flamands

"Nous sommes évidemment heureux et fiers de recevoir ce prix émanant de la Communauté flamande reconnaissant ainsi la nécessité et l'intérêt de notre mobilisation pour la société. Mais recevoir un prix pour un travail que nous accomplissons depuis près de trois ans en place et lieu des autorités reste toujours un peu schizophrénique car il récompense ce que nous estimons être du devoir de l'Etat", a réagi dans un communiqué le porte-parole de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Mehdi Kassou.

"Nous espérons que le fait que nous recevions ce prix des mains du ministre Sven Gatz sera un signal fort pour sa collègue, Mme la ministre Maggie De Block (en charge de l'Asile et la Migration au gouvernement fédéral, NDLR), et que cela ouvrira la voie à l'émergence d'une solution structurelle", a-t-il ajouté.

D'après la plateforme qui aide les familles à héberger des migrants, près de 25% des hébergeurs proviennent de Flandre, une part qui ne cesse de croître. Le jury a salué le "professionnalisme" de son travail.

Le principal prix Ultima, celui du Mérite culturel général, a été décerné à Jan Decorte et Sigrid Vinks, couple "qui a ouvert la voie à une nouvelle forme de récit théâtral et inspiré de nombreux artistes de scène", selon le jury. Ce prix s'accompagne de 20.000 euros. Les 11 autres lauréats se voient chacun octroyer 10.000 euros. Pour rappel, la Plateforme citoyenne avait reçu, l'an dernier, le prix du Bruxellois de l'année.