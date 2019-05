La justice européenne a jugé irrecevable la plainte de plusieurs familles qui s’estimaient victimes du dérèglement climatique et réclamaient à l’UE de réduire davantage ses émissions de CO2, ont annoncé les plaignants mercredi.

« L’action, étant irrecevable, est rejetée », a conclu le tribunal de première instance de l’UE dans sa décision, datée du 8 mai, consultée par l’AFP. Dans son argumentaire, il conteste notamment l’admissibilité de requêtes individuelles.

People’s climate case

Dix familles de huit pays, de l’Union mais aussi kényane et fidjienne, vivant pour l’essentiel d’activités agricoles et touristiques, avaient déposé ce recours il y a juste un an, le 24 mai 2018. Parmi elles, une famille des Alpes italiennes qui peine de plus en plus à gagner sa vie en emmenant les touristes grimper sur des glaciers, des restaurateurs allemands d’une île de mer du Nord confrontés à la montée des eaux ou encore un berger roumain contraint de monter toujours plus haut dans la montagne pour nourrir son troupeau.

Elles demandaient à la justice d’annuler trois directives réglementant notamment les émissions des secteurs industriels et des Etats membres, tout en les maintenant en vigueur jusqu’à leur renforcement.

« Il est vrai que chaque individu est probablement affecté d’une manière ou d’une autre par le changement climatique […] Pour autant, le fait que les impacts puissent différer d’une personne à l’autre ne signifie pas qu’il y ait un statut permettant d’agir contre une mesure d’application générale », note le tribunal européen.

Les ONG, notamment le Réseau Action Climat (RAC), portant cette affaire baptisée « People’s climate case », ont annoncé leur intention de faire appel devant la cour de Justice européenne d’ici la mi-juillet.

La Cour « a toute latitude pour interpréter la loi différemment et initier de nouveaux développements juridiques, ce que les plaignants appellent de leurs vœux », relèvent-elles dans un communiqué.