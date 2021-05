La photo du plongeur de la Guardia Civil qui sauve un bébé migrant au large de Ceuta devient virale sur la toile

Juan Francisco, le sauveteur, membre du Groupe spécial des activités sous-marines de Ceuta, a déclaré à nos confrères d’El Paìs et de ABC qu’au moment de récupérer le bébé, celui-ci était gelé et ne montrait aucun signe de vie, le père ne pouvait pas s’en occuper et ils se noyaient tous les deux. D’après les autorités sanitaires espagnoles le petit bambin, dont le prénom n’a pas été communiqué, se porte bien.

Entre lundi et mardi, au moins huit mille migrants ont réussi à traverser. La moitié a déjà été renvoyée, tandis que le gouvernement espagnol demande au Maroc de renforcer ses contrôles aux frontières afin d’endiguer cette nouvelle vague migratoire.