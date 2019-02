La période de nidification a commencé: que faire si vous trouvez un animal blessé?

Le week-end du 23 et 24 février a été marqué par un premier sauvetage pour le Centre de soin de la faune sauvage de Bruxelles. Un premier bébé écureuil a été recueilli par le refuge. Les jours du jeune mammifère ne sont plus comptés mais l’animal est parvenu mal en point aux soigneurs. En cause : l’homme qui l’a apporté a d’abord tenté, durant une semaine, de le soigner lui-même.

« Il l’avait trouvé dans son jardin », raconte Nadège Pineau, soigneuse et coordinatrice du centre de soin de la faune sauvage de Bruxelles. Sur l’association belge de défense de la faune sauvage explique que le monsieur a d’abord recueilli l’écureuil dans sa maison avant de l’apporter au centre bruxellois, voyant qu’il ne se nourrissait plus depuis trois jours. « Ce genre de situation arrive souvent car les gens ont ce désir de sauver un animal », explique la soigneuse.

Pourtant, elle prévient : « On ne s’improvise pas soigneur comme on ne s’improvise pas médecin. On ne se soigne pas sur Doctissimo comme on ne soigne pas un animal sur Google. » Car dans ce cas-ci et comme souvent, l’homme n’a pas prodigué les gestes nécessaires à la survie de l’animal.

L’humain est un prédateur pour ces espèces

« On reçoit énormément de jeunes renards, jeunes hérissons… » Nadège Pineau explique que les soins à apporter aux jeunes animaux doivent suivre un protocole particulier et qu’ils ont besoin d’une médicamentation spécifique. « Si l’on n’adopte pas les bons gestes, cela peut menacer la survie de l’animal lorsqu’il est remis à l’état sauvage », explique-t-elle. Car dans la nature, les animaux doivent être capables de trouver leur nourriture, de reconnaître leurs semblables pour la reproduction mais aussi les prédateurs pour pouvoir les éviter.

Ce que les soigneurs redoutent c’est que l’animal recueilli, même si cela part d’une bonne intention, soit « imprégné » par l’homme. C’est-à-dire qu’il s’habitue à sa présence et n’en a plus peur. « Or, l’humain est un prédateur lui-même et il est entouré d’un grand nombre d’autres espèces menaçantes comme les chats et les chiens par exemple. Il est nécessaire que les animaux sauvages gardent leur instinct de méfiance par rapport à l’homme, assure-t-elle. Dans notre centre, on manipule les animaux avec des gants, on les met avec d’autres de la même espèce pour favoriser la conservation du comportement sauvage. »

Comment faire pour bien faire ?

Si l’on retrouve un animal esseulé ou mal en point près de chez soi ou lors d’une promenade, Nadège Pineau a plusieurs conseils. « Ce qu’on conseille, c’est de ne pas ramasser de suite l’animal s’il ne présente aucune blessure », indique la soigneuse. Par exemple, elle explique que beaucoup de gens pensent que s’ils trouvent un faon dans la forêt, ils peuvent le recueillir. Or, ces animaux sont souvent laissés seuls par leur mère. C’est la même chose pour les petits lapins qui ne sont nourris que deux fois par jour par leur mère, ils sont donc laissés seuls la plupart du temps. « C’est vraiment au cas par cas », martèle-t-elle.

Dans ce genre de situation, le bon réflexe est de « ne pas hésiter à contacter un centre de soin pour demander des conseils mais surtout ne pas donner à manger et à boire sans recommandations ». Par exemple, le petit écureuil aurait pu mourir s’il avait ingurgité trop de lait de vache : « C’est mortel pour un grand nombre d’espèces », s’inquiète la jeune femme.

Nous sommes fin février et la période va devenir de plus en plus éprouvante pour les organismes de soin aux animaux sauvages. Alors si vous souhaitez connaître l’endroit de revalidation de la faune sauvage le plus proche de chez vous, la spécialiste invite à consulter le portail de la LRBPO qui recense ce genre d’endroit.