La pêche veut attirer de plus en plus de jeunes

La pêche attire de nombreux passionnés et d’ailleurs, ce sport a profité de la crise sanitaire et compte aujourd’hui de nouveaux adeptes, des jeunes et des moins jeunes.

En 2020, 80.000 permis de pêche ont été délivrés en Wallonie contre 60.000 auparavant. Ce qui montre un certain engouement sans oublier que dans certains endroits, le permis de pêche n’est pas forcément nécessaire pour la pratique de ce sport.

Un nouveau défi

Les adeptes tentent d’attirer la jeune génération. C’est le cas avec une nouvelle école de pêche qui s’ouvre à Ottignies avec un objectif précis : convaincre les plus jeunes de se convertir à la pêche puisque la moyenne d’âge des pêcheurs est relativement élevée.

Les responsables souhaitent initier la pêche aux plus jeunes.

"C’est une grande découverte pour moi, c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. Ça défoule et ça améliore la patience", explique Phénix.