La pause-midi au travail de moins en moins respectée

Les travailleurs belges ressentent de plus en plus de stress et sont plus souvent fatigués : c’est la conséquence d’une pression accrue au travail et d’un manque de véritables pauses détente. Voilà quelques-unes des conclusions de l’enquête menée par NN, un cabinet spécialisé dans l’assurance vie, sur le bonheur au travail. La pause de midi dans une journée de travail, c'est un droit social et c'est aussi une nécessité pour la santé mentale des travailleurs. Mais en Belgique, tout le monde ne la prend pas ou n'en profite pas vraiment pour se déconnecter de ses occupations professionnelles.

Premier constat : 15 % des employés belges ne prennent pas de pause à midi. 10 % des indépendants sont dans la même situation. Soit ils considèrent que c’est une perte de temps inutile, soit que cela nuit à la concentration ou que tout simplement, ils n’ont pas le choix.

Une demi-heure ! Pas plus

67 % des employés belges prennent chaque jour leur pause-déjeuner. Mais ce moment de break est de plus en plus court. Et le resto entre collègues devient occasionnel voire exceptionnel. Aujourd’hui 64 % des employés ne prennent pas plus d’une demi-heure de pause sur le temps de midi. Et pour les ouvriers, c’est moins encore. Un quart d’entre eux prennent moins d’un quart d’heure pour le repas de midi.

Mais que fait-on durant cette pause ?

L’enquête révèle aussi les pratiques et les habitudes durant la pause. 3 % des sondés vont faire du sport et 14 % vont se balader. 36 % restent scotchés devant un écran pendant leur pause. Tandis que 29 % surfent sur Internet et 24 % consultent les réseaux sociaux. Seulement 42 % des Belges interrogés prennent le temps de bavarder avec des collègues sur la pause de midi. Mais ceux qui le font y attachent une grande importance. Cela permet de se détendre, de sortir un peu la tête hors de l’eau et de mieux connaître les voisins de bureaux ou de chantier.

Peu de repas collectifs

Les pauses-repas collectives ne sont pas monnaie courante dans notre pays. 66 % des sondés préfèrent être un peu seul à midi pour se reposer ou faire des courses. Mais la moitié d’entre eux aimeraient pourtant avoir plus de moments de partage avec les collègues et que leur employeur permette, en aménageant la durée de la pause et mettant à disposition des lieux de détente. L’enquête montre d’ailleurs que 42 % des sondés seulement sont satisfaits des possibilités de pause dans leur entreprise et que 71 % des travailleurs déclarent que leur entreprise ne dispose pas d’un endroit convivial pour prendre un café.

Dernier constat, les travailleurs âgés accordent moins d'importance à la pause que les plus jeunes pour qui le travail n'est sans doute plus aussi sacré que la pause de midi.