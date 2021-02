La pâte d’hydrogène, une solution énergétique pour le futur ?

Des chercheurs de l’institut de recherche Fraunhofer ont mis au point l’hydrogène sous forme de pâte. Depuis quelques années, l’utilisation de l’hydrogène est un fantasme pour révolutionner beaucoup de secteurs dont celui des transports. Mais actuellement, il est encore trop compliqué à transporter. Il est nécessaire de le transporter dans des conditions extrêmement froides, on parle de -253 °C sans oublier qu’il est extrêmement inflammable. Du coup, est-ce que cette pâte permet de faire un pas de plus vers l’utilisation de l’hydrogène de demain ?

Cet élément chimique, le numéro atomique 1 de symbole H, est l’un des principaux composant du soleil, des étoiles et des grandes planètes par exemple. Et aujourd’hui, l’idée c’est d’utiliser l’hydrogène, ce gaz mis en évidence par Cavendish en 1766, pour produire de l’énergie. Effectivement, l’hydrogène va réagir avec l’oxygène et la réaction va produire de l’eau et de l’électricité.

►►► À lire aussi : Nos besoins du confinement ont provoqué une pénurie de silicium. Mais qu’est-ce que c’est ?

"Le souci, c’est que l’hydrogène est très volatil. Il est donc difficile de l’enfermer. Afin de le rendre transportable, il faut le refroidir à -253° et en plus c’est dangereux car il réagit très vite avec l’oxygène et peut devenir très vite explosif ", explique Pasquale Nardone sur la Première. Il est donc difficile d’avoir "des stations à essence" qui sont "des stations à hydrogène".