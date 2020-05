La panne chez Telenet est résolue

La panne qui a touché ces lundi et mardi les clients Telenet du centre de Bruxelles et d’autres communes avoisinantes est résolue, indique ce mercredi matin l’opérateur télécom. Il affirme que les services étaient déjà rétablis dans plus de 95% des cas mardi en début de soirée, et que la totalité des services est à nouveau accessible depuis le milieu de la nuit.

Tout devrait donc être à nouveau opérationnel

"Tout devrait donc être à nouveau opérationnel et si cela ne fonctionne pas immédiatement nous invitons nos clients à simplement éteindre et redémarrer leur modem", indique Telenet, qui présente ses excuses pour les désagréments causés, particulièrement pénibles en cette période synonyme pour beaucoup de travail à domicile mais aussi de blocus ou d’examens en ligne.

Les clients de l’opérateur concernés ont été privés d’internet, de téléphonie fixe et de télévision à partir de lundi après-midi. La panne a été causée par un câble de fibre optique endommagé lors de travaux routiers dans la capitale. Mardi, Telenet avait indiqué se concentrer sur la résolution du problème avant de voir si une "certaine forme de compensation" pourrait être offerte aux clients.