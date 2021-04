La pandémie de coronavirus confronte deux navigateurs belges à des réglementations kafkaïennes : "mais nous ne renoncerons pas!"

Des rêves fracassés, des projets d’expatriation ou de périples autour du monde avortés… La pandémie de coronavirus fait aussi d’autres dégâts et confronte certains à des situations kafkaïennes, voire insolubles.

Ainsi, l’aventure de ces deux jeunes Belges, qui nous ont contactés. Partis pour un tour du monde en voilier de Nieuport en août 2019, et désormais bloqués sur leur bateau en Polynésie, en panne de ravitaillement.

Leur seul souhait, actuellement, est de revenir en Belgique, avec leur voilier. Mais un souhait qui pour raisons administratives, et financières ne peut être exaucé. Et pourtant, ils mettent tout en œuvre pour revenir à bon port…

Nous sommes simplement un couple de trentenaires parti réaliser un rêve d’enfant

"Bien sûr", explique l’un des deux navigateurs, Jérôme Delire, "nous ne sommes pas des voyageurs 'utiles'. Nous sommes simplement un couple de trentenaires parti réaliser un rêve d’enfant, qui a mis 7 ans de préparation. Bien entendu, nous pourrions vendre notre bateau ici en Polynésie et rentrer en Belgique bien que notre maison soit notre voilier, que tout ce que nous possédons est ici ! Bien sûr, nous pourrions renoncer à ce projet grandiose parce que les circonstances l’obligent. Mais il n’en est tout simplement pas question".

Pas question, car ce serait mettre un point final dévastateur à leur projet, dont ils nous retracent le cours.

A peine arrivés, un premier confinement

"Il y a un peu plus d’un an", raconte Jérôme Delire, "nous avons accosté aux îles Marquises après 26 jours de mer depuis le Panama. Une arrivée 2 jours avant le confinement général lié au Covid-19 sur l’île de Hiva Oa (celle où Jacques Brel a jeté l’ancre, il y a maintenant 46 ans). Après ces 26 jours passés au cœur de l’Océan Pacifique, nous avons été confinés 42 jours à bord de notre bateau. Et cela, seulement 48 heures après notre arrivée".

Et puis, c’est la cascade : les frontières internationales ferment les unes après les autres, et avec elles, l’espoir de pouvoir continuer leur navigation vers l’ouest. Les îles se sont renfermées sur elles-mêmes, bloquant lignes aériennes et maritimes, rendant l’arrivée du fret parfois difficile sur ces îles isolées.

"Comme sous cloche", les voilà bloqués depuis 1 an en Polynésie Française, avec tous les frais qui s’accumulent.

Après un an, l’espoir lié au vaccin

Une éclaircie ? La possibilité de se faire vacciner, dont ils font usage sans plus hésiter. "L’unique moyen de montrer 'patte blanche' pour nos escales dans les pays suivants".

Les voilà donc, à 35 et 33 ans, vaccinés en bonne et due forme. "En Polynésie française", expliquent-ils, "c’est la vaccination pour tous à partir de 16 ans avec un haut taux de réfractaires, ce qui explique que cette région du monde se retrouve avec trop de doses".

Mais l’espoir d’une vaccination qui servirait de sauf-conduit, qui leur permettrait de rentrer au bercail est immédiatement déçu.

Des conditions variables, ou mirobolantes !

Premier exemple avec la Nouvelle-Zélande. Le pays autorise l’entrée des navigateurs étrangers sur son territoire "à la seule condition que vous déboursiez un minimum de 50.000 dollars NZ (environ 30.000 euros) dans… Des travaux de rénovation de votre bateau".

En Nouvelle-Calédonie, territoire d’Outre-mer français dont la visite est autorisée sans visa pour tout ressortissant européen en principe, seuls les ressortissants français peuvent entrer. "Pas d’exception pour les Belges".

L’Australie ? "Elle vient de nous refuser l’entrée sur son territoire pour une demande d’approvisionnement et d’avitaillement sur une escale de 72 heures ! Alors que le pays comptait, au jour de notre demande, 132 cas actifs sur une population de 25.671.900 habitants. (0,0005% de contamination) Et dans ce pays, le taux de guérison est de 97%. Et Darwin, le port où nous avons fait notre demande, se trouve à plus de 5000 miles nautiques de notre position, soit environ 9000 km ! Il nous faudrait au bas mot 35 jours de navigation pour y arriver".

Notre demande de faire escale ne portait que sur la nécessité de s’avitailler

Distance, vaccin, et assurance mondiale prenant en charge tous les frais liés à l’infection au Covid-19 n’y ont rien fait. "Pourtant, notre demande de faire escale ne portait que sur la nécessité de s’avitailler en eau, en carburant et en vivres". Rien n’y a fait. "C’est tout bonnement scandaleux et cela va à l’encontre des réglementations internationales propres à l’aide de navires en demande d’avitaillement, tout simplement".

Et si ce n’est pas un refus pur et simple, il y a aussi, dans nombre de pays, une montagne de frais annexes liés aux tests et à la quarantaine. En Indonésie, par exemple, dans les mesures liées au Covid-19, il y a à présent l’obligation d’obtenir un visa (dont coût : 820 USD pour 2 personnes), jusqu’ici pas nécessaire pour un séjour de moins de 30 jours, pour les 90 pays signataires de l’exemption, dont la Belgique fait partie.

Découragement, incompréhension, colère

Le découragement est bien là chez nos deux navigateurs… Et l’incompréhension devant des règles administratives qui semblent faire fi du fait qu’ils sont vaccinés et, de facto, en quarantaine, vu la lenteur des traversées maritimes. "Voyager à la voile, n’est en rien comparable au voyage en avion. Depuis toujours les réglementations et la procédure d’une entrée administrative sur un territoire n’ont rien à voir entre une arrivée par avion ou par la mer et qui plus est, avec son propre bateau ! Un exemple ? Faire Tahiti – Los Angeles par avion vous demandera 8 heures de patience. Le faire en voilier vous prendra au bas mot plus d’un mois. Pour les plus rapides !"

Et voici donc, une autre conséquence de cette pandémie, qui décidément, touche bien plus encore que la santé. "Face à l’absurdité de notre situation, nous qui serons isolés des mois entiers en plein Océan, vaccinés, ne demandant que la possibilité de pouvoir acheter des vivres et du carburant pour rentrer en Belgique avec notre voilier, nous continuerons. Même si pour cela, nous devrons assurément nous exposer à bien plus de dangers que l’infection du Coronavirus…"