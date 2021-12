La pandémie a connu une forte accélération cette semaine dans le monde

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde, avec 4.490.612 ces sept derniers jours (54% du total mondial), suivie de la zone USA/Canada (2.636.831 cas, 32%).

La hausse des cas est également soutenue dans la zone Etats-Unis/Canada (+92%), en Europe (+47%) et au Moyen-Orient (+37%). Elle est moindre en Afrique (+8%).

Les principales flambées au niveau régional ont eu lieu en Océanie (+157%) et dans la zone Amérique Latine/Caraïbes (+138%).

Parmi eux, figurent les pays où l'incidence (le nombre de cas pour 100.000 habitants lors des sept derniers jours) est actuellement la plus élevée: Danemark avec 1.907 cas pour 100.000 habitants, Irlande (1.784), Chypre (1.497), Royaume-Uni (1.441), et France (1.260).

Au plan mondial, 6.330 décès ont été enregistrés chaque jour cette semaine, soit 44.313 au total, un chiffre en baisse de 9%.

La zone qui enregistre actuellement le plus de décès est la région Europe avec 23.324 morts la semaine passée (53% du total), suivie de la zone USA/Canada (10.433, 24%).

Parmi les pays ayant une population de plus de 100.000 habitants (excluant donc les micro-Etats), selon les données arrêtées au 30 décembre, ceux qui ont enregistré ces sept derniers jours le plus de décès rapportés à leur population sont Trinité-et-Tobago avec 12,08 morts pour 100.000 habitants, la Géorgie (11,76), la Hongrie (8,25), la Pologne (7,85), et la Croatie (7,65).