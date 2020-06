La Pairi Daiza Foundation reconnue comme "Ambassadeur de l'Arctique"

La Pairi Daiza Foundation est désormais reconnue comme "Ambassadeur de l'Arctique" par Polar Bears International, l'ASBL de protection des ours blancs et leur environnement.

Le parc animalier est récompensé pour l'espace d'accueil qu'il a construit pour les ours polaires ainsi que pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, annonce-t-il mercredi.

La "Terre du Froid" a en effet été présentée à l'un des experts de Polar Bears International en début d'année et l'a satisfait. Le parc hennuyer y voit aussi une reconnaissance de ses "nombreux efforts en matière de développement durable à tous les niveaux de son activité".

Programmes internationaux

Ce titre est également un engagement pour le futur des ours blancs en Arctique, souligne Pairi Daiza. "Comment? En plaçant la lutte contre le réchauffement climatique au cœur des préoccupations, dans le quotidien de la vie au parc mais aussi en sensibilisant ses visiteurs aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et les actions que chacun peut mettre en pratique à son échelle. C'est là l'un des points clés de l'exposition interactive permanente de 240 mètres carrés installée à proximité du territoire des ours blancs."

Pairi Daiza a d'ailleurs reçu l'appui de Polar Bears International pour cette exposition. La Pairi Daiza Foundation apportera également son soutien à un projet de l'ASBL destiné à étudier les impacts du réchauffement climatique sur le mode de vie des ours blancs dans la baie d'Hudson, au Canada.

Dans sa "Terre du Froid", Pairi Daiza accueille notamment trois ours blancs. Ces trois ursidés sont nés parmi les hommes dans le cadre de programmes internationaux de sauvegarde de cette espèce vulnérable.