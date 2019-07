La Nouvelle-Zélande durcit encore la législation sur les armes

Tuerie de Christchurch : Brenton Tarrant plaide non coupable - JT 13h - 14/06/2019 En mars dernier, un extrémiste australien abattait froidement 51 fidèles de deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Son procès doit démarrer en mai 2020. Mais lors d'une audience préparatoire qui s'est déroulée ce vendredi matin, l'attitude de l'individu a particulièrement choqué les familles des victimes. On peut même parler d'une réelle colère car cet homme, le sourire aux lèvres, a plaidé, via ses avocats, non-coupable.