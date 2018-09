La nouvelle politique de bagages de Ryanair certifiée légale

Ryanair a annoncé que sur ces trois derniers jours plus de dix mille clients ont opté pour son nouveau bagage enregistré à 8 euros les 10 kg (actuellement à 25 euros pour 20 kg). Pour mémoire, la compagnie low-cost a modifié sa politique de bagages cabine. A partir du 1er septembre pour les voyages programmés après le 1er novembre, le 2ième bagage gratuit à déposer en porte d’embarquement est supprimé. "Ce nouveau bagage moins cher à 8 euros les 10 kg signifie que les revenus tirés des bagages enregistrés vont probablement baisser, car nous offrons plus d'économies aux clients de Ryanair. Mais cette nouvelle politique accélérera l'embarquement et réduira les retards de vol", a précisé Kenny Jacobs de Ryanair.

Légal

Le ministre fédéral en charge des consommateurs, Kris Peeters (CD&V), s'est inquiété de la nouvelle politique de la compagnie Ryanair en matière de bagages. Il a interrogé l'Inspection économique sur ce changement de politique. Et il ressort que si ce paiement est bien légal, il ne peut concerner les voyages réservés avant l'annonce faite par Ryanair, c'est à dire avant le 23 août dernier. Il a écrit en ce sens à la direction de la compagnie low cost.