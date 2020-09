Nouvelle plateforme de streaming de TV5 : "Une question de souveraineté culturelle", estime son patron

La chaîne de télévision TV5MONDE lance ce mercredi son propre service de vidéos à la demande, baptisé TV5MONDEplus. Avec le soutien des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de France, du Canada, de la Suisse et du Québec, TV5MONDEplus propose un ensemble de programmes audiovisuels exclusivement en langue française et ce, gratuitement, sur toute la planète. Un nouveau défi pour la chaîne de télévision et pour son directeur général Yves Bigot.

Une nouvelle plateforme de streaming ?

"Oui, mais avec sa singularité", indique Yves Bigot. Une des choses qui rendrait cette nouvelle plateforme unique est qu’elle regroupe des programmes de TV5 mais aussi de ses membres, à savoir les médias francophones de service public, dont la RTBF fait partie.

Trois mille heures sont déjà disponibles, et "chaque mois, TV + va en ajouter de cent à deux cents heures".

Par ailleurs, le catalogue brasse large.

Il s’étend de magazines d’informations et des débats à des numéros sur l’environnement, l’art de vivre, la science, à la culture : "et même, précise Yves Bigot, le directeur général de TV5 monde, "la haute culture à travers des partenariats aussi prestigieux que le musée de l’homme ou le collège de France dont nous pourrons voir toutes les leçons inaugurales."

Des séries

Qui dit plateforme suppose aussi podcasts (audio et vidéo) et séries, telle que Wara.

En exclusivité sur TV5 +, Wara est une série africaine, tournée dans les milieux politiques et universitaires à Saint-Louis, au Sénégal.

"Le Nouvel Observateur l’a comparée à un Borgen africain, cette série danoise qui a cartonné", se réjouit Yves Bigot.

"Beaucoup de moyens ont été injectés dans cette co-production entre TV5 monde et l’agence française de développement."

La plateforme va accentuer le rayonnement international de la francophonie : "c’est une question de souveraineté culturelle et derrière cela, il y a la souveraineté économique et politique."