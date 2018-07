La nouvelle entrée sécurisée du palais de justice de Bruxelles inaugurée en septembre

Les travaux de sécurisation de l'entrée du palais de justice de Bruxelles sont terminés, a affirmé Johan Vanderborght, responsable communication de la Régie des Bâtiments, mercredi. Toutefois, ce nouvel accès ne sera opérationnel qu'à la rentrée judiciaire, début septembre prochain.

La nouvelle entrée du palais de justice de Bruxelles, composée d'un accès pour le personnel et les magistrats à gauche et d'un accès pour le public à droite, est en place.

Les travaux viennent d'être achevés, avec des mois de retard. La fin du chantier avait été annoncée au départ pour juillet 2017. Mais la nouvelle entrée ne sera mise en application que début septembre prochain. Il faut notamment encore que le personnel de sécurité du palais de justice soit formé au mode de contrôle et aux équipements de sécurité mis en place, notamment le scanner et le portique avec détecteur de métaux.

Depuis plus d'un an, d'importants travaux de modernisation et de sécurisation des accès au palais de justice de Bruxelles étaient en cours. Il était prévu entre autres de créer deux entrées à l'avant, l'une pour le personnel de justice et l'autre pour le public, avec un maximum de dispositifs de sécurité, à l'instar des aéroports (scanning des bagages et sacs, détecteur de métaux, caméras de surveillance et fouilles corporelles si nécessaire).

Un budget d'environ un million d'euros avait été dégagé pour ces travaux d'aménagement.