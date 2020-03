La Norvège ferme ses jardins d'enfants, ses écoles et ses universités

La Norvège a décidé de fermer les jardins d'enfants, les écoles et les universités afin de limiter la propagation du coronavirus, a déclaré jeudi le Premier ministre Erna Solberg. Lors de la conférence de presse, le ministre de la Santé, Bent Hoie, a déclaré que le personnel soignant serait interdit de voyager à l'étranger à partir de jeudi et ce jusqu'à la fin du mois d'avril. Il a exhorté également les citoyens à s'abstenir de voyager à l'étranger autant que possible. La Norvège a enregistré à ce jouer 620 cas d'infection, mais aucun décès.

