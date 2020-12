La Norvège et le Danemark suspendent à leur tour les vols en provenance du Royaume-Uni

Après les Pays-Bas et la Belgique, la Norvège et le Danemark ont à leur tour annoncé lundi une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni en raison de l'apparition dans ce pays d'une nouvelle variante du coronavirus.

La décision des deux pays nordiques prend effet ce lundi pour une durée de 48 heures, "dans un premier temps" dans le cas de la Norvège. "Nous devons nous assurer que la variante du virus qui a été détectée en Grande-Bretagne se propage le moins possible en Norvège", a expliqué le ministre norvégien de la Santé, Bent Høie. "C'est pourquoi nous suspendons maintenant les vols directs en provenance de Grande-Bretagne et nous renforçons les mesures pour les voyageurs venant de cette zone", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Au-delà de la suspension des vols et de la quarantaine de dix jours imposée aux personnes arrivant de l'étranger, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni devront jusqu'au 10 janvier se soumettre à des tests et s'enregistrer auprès des autorités. Ceux arrivés au cours des 14 derniers jours sont aussi priés de se manifester auprès de leur municipalité de résidence et de se faire tester.

Le Danemark, qui a lui même détecté neuf cas de la souche britannique sur son sol, a aussi suspendu jusqu'au 23 décembre à 10h00 les vols venant de Grande-Bretagne sans, toutefois, annoncer de mesures pour les voyageurs déjà arrivés.

Dimanche, la Finlande avait décrété une suspension pour deux semaines de tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni, à compter de ce lundi 12h00 et jusqu'au 4 janvier.

La Suède quant à elle a annoncé dimanche qu'elle allait également suspendre les vols depuis le Royaume-Uni. Une décision formelle est attendue dans la journée.