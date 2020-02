La neige est arrivée en Belgique

Pluie, grésil, accumulation de neige ou neige fondante, le ciel sera voilé toute la matinée. L’IRM lance une alerte jaune aux conditions glissantes pour la journée de mercredi et le début de la nuit, principalement en provinces de Liège et du Luxembourg. A Liège, en effet, on constate un tapis blanc qui recouvre la ville.

En province de Liège, des épandages sont en cours. C’est notamment le cas sur le réseau autoroutier dans les régions d’Eupen, Verviers et jusqu’à Cheratte. Des épandages également du côté de la Baraque Michel et du signal de Botrange, où les routes sont actuellement recouvertes d’une fine pellicule de neige. Mais, cela ne sera pas suffisant pour ouvrir des pistes de ski dans les cantons de l’Est. Les sols sont gorgés d’eau et rendront la pratique du ski très difficile. Si la saison hivernale ne devait pas permettre d’ouvrir les pistes, ça serait une première depuis 10 ans.

La Belgique entre air doux et air froid

En Basse et Moyenne Belgique, il faudra d’abord s’attendre à de la neige ou de la neige fondante, puis à de la pluie, de la neige fondante ou du grésil. En Haute Belgique, la neige s’installera, avec une accumulation dépendant de l’altitude : de deux à cinq centimètres entre 400 et 500 mètres d’altitude, de quatre à dix centimètres au-dessus de 500 mètres d’altitude. Les cumuls seront irréguliers, en fonction de la trajectoire de ces averses. Quelques plaques de glace pourraient également se former ce mercredi matin et la nuit prochaine. Dans les autres provinces du pays, l’alerte jaune est cantonnée à la matinée, jusque 10h00 environ.

En cours d’après-midi, la situation s’améliorera lentement à partir de l’ouest, avec un temps plus sec et des éclaircies plus fréquentes. Les maxima seront compris entre 0 °C en Hautes Fagnes et 6 °C sur l’ouest du territoire. Le vent sera modéré et parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Le soir, le centre et l’est du pays connaîtront les dernières averses de pluie, de grésil ou de neige fondante en Basse et Moyenne Belgique et de neige ou de neige fondante en Haute Belgique. Il fera ensuite plus sec.

Attention sur les routes

Si la situation provoque plusieurs ralentissements sur les routes, celles-ci ont été dégagées, informe Mobilinfo. On note, notamment, un accident impliquant plusieurs véhicules dans l’échangeur de Battice. Le passage est difficile et la circulation est ralentie dans la bretelle reliant l’E42 venant de Verviers à l’E40 vers Liège.

La suite

Une nouvelle perturbation abordera toutefois le pays par le sud-ouest en seconde partie de nuit. Notre pays sera à la limite entre l’air doux qui remonte de France et l’air froid qui stagnera chez nous. Au contact de ces deux masses d’air, il devrait neiger beaucoup. Une accumulation sera possible, de l’ordre du centimètre sur le centre, mais de 5 à 13 cm en allant de 300 à 600 mètres d’altitude. Les maxima ne dépasseront pas 0 à 1 °C en Ardenne et 3 °C dans le centre. Il faudra donc être particulièrement prudents. Le vent d’ouest à nord-ouest sera encore soutenu. "Il faudra donc se méfier de la formation de plaques de givre ou de glace en certaines régions", conclut l’IRM.