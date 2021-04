La neige arrive : "on attend de 5 à 10 centimètres de neige sur les hauteurs et 2 centimètres ailleurs"

Cela n’aura échappé à personne, la météo est capricieuse en ce moment. Après les barbecues de la semaine dernière, ce sont sans aucun doute les tartiflettes qui vont avoir la cote dans les prochains jours. Le froid et la neige ont en effet fait leur apparition sur le pays ce mardi.

"On a déjà eu de fameuses averses hivernales et pas seulement sur les hauteurs" a indiqué Caroline Dossogne lors de notre JT de 19h30. "À Watermael-Boitsfort, par exemple, les toits étaient tout blancs car il y a eu de la neige en plaine aujourd’hui."

Et la météo ne devrait pas s’améliorer dans les prochaines heures. "Dans le courant de la nuit nous aurons des giboulées qui concerneront tout le pays. Demain ça serait vraiment très agité. Les giboulées seront intenses et fréquentes. Il y a aura de la neige, de la neige fondante et parfois du tonnerre."

Pour le plus grand bonheur des amateurs de bonhomme de neige, cette dernière risque de s’accumuler à certains endroits. "Jusqu’à mercredi, on attend de 5 à 10 centimètres de neige sur les hauteurs, 5 centimètres entre Spa et Saint-Hubert et 2 centimètres ailleurs."