La neige a recouvert la Belgique: les routes toujours glissantes

En raison de l'amélioration des conditions de circulation, la Cellule d'Action Routière (CAR) a décidé de lever la phase de pré-alerte routière. La situation sur le réseau routier wallon continue toutefois à faire l'objet d'une évaluation régulière par la CAR, ajoute le SPW. Des plaques de neige durcie et de glace ainsi que des brouillards givrants se formeront dans la nuit de mercredi à jeudi et rendront les routes glissantes et dangereuses.

L'Institut royal météorologique (IRM) a mis en garde mercredi midi contre les conditions glissantes qui perdureront sur les routes du pays jusqu'à jeudi 10h. En province de Liège, le niveau d'alerte orange prévaudra jusqu'à 17h mercredi et en province de Luxembourg jusqu'à 15h. Ailleurs, le niveau d'alerte jaune sera en vigueur jusqu'à jeudi 10h, donc.

Dans les zones les plus concernées, on doit s'attendre à des conditions très glissantes et de nouvelles chutes de neige fraîche de l'ordre de 5 cm en 1 heure, ou 10 cm en 6 heures, ou 25 cm en 24 heures ou encore des pluies verglaçantes intenses et pratiquement généralisées.

La zone de neige quittera le territoire belge ce mercredi soir par les frontières du nord-est. Une couche de neige supplémentaire de 0 à 3 cm est encore possible dans le Hainaut, de 1 à 4 cm en Flandre orientale, Anvers, Brabant, Limbourg, Namur, Liège et Luxembourg, et de 4 à 8 cm dans le provinces de Liège et Luxembourg. On observera un léger dégel dans la région côtière et en Flandre occidentale.

Des plaques de neige durcie et de glace se formeront la nuit prochaine et rendront les routes glissantes et dangereuses.

►►► Retrouvez toutes les prévisions météo en cliquant ici

►►► Le point en temps réel sur vos conditions de circulation en cliquant ici