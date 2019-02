La neige a fait son retour et rend les chaussées glissantes, adaptez votre vitesse

La neige a fait son retour dans la nuit de jeudi à vendredi. La perturbation est remontée de France vers nos régions. Résultat: une nouvelle accumulation entre 2 et 4 cm dans tout le pays.

La Belgique est placée en avertissement jaune "situation glissante" par l’IRM. Dans ces conditions, la prudence s’impose sur les chaussées vendredi matin même si la perturbation s'évacue vers les Pays-Bas.

La Cellule d’Action Routière (CAR) reste activée, ce qui signifie que la vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l’objet d’un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates. Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.

La prudence est de rigueur sur les routes, particulièrement sur le réseau secondaire.

Conseils d’usage en cas de conditions hivernales :

Avant de prendre la route, il est conseillé de faire le plein de liquide de lave-glace et de bien nettoyer les pare-brises, les vitres latérales et les rétroviseurs.

Tous les automobilistes, y compris les chauffeurs de poids-lourds, sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, ne pas dépasser les épandeuses, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède.

En ce qui concerne la météo pour la journée de vendredi, de l’air plus doux circulera sur la Belgique, quelques pluies pourront se déclencher entre des périodes sèches. Le redoux se confirme avec des maxima de 2 à 6°C. Samedi, c’est l’inverse, puisque c’est un nouveau refroidissement qui s’opérera avec des précipitations passant de l’état liquide (pluie) à l’état solide (neige).