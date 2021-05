La navigation a le vent en poupe chez les jeunes : ils sont de plus en plus nombreux à passer leur permis

"C’est un tout autre univers, les sensations sont très différentes. Il faut appréhender le bateau", résume Lucas avec un sourire de plus en plus palpable à force d’enchaîner les manœuvres. Le plus compliqué à gérer, c’est le manque de repères. D’habitude, je suis plutôt terrestre."

À la barre de l’Ariès, le bateau-école de 11 mètres de long, Lucas est concentré. Il a le regard vif, partagé entre les instruments à bord, l’avant du bateau et le canal de Bruxelles, à deux pas du pont Van Praet et de l’incinérateur. Pour sa deuxième sortie, celui qui a tout juste 30 ans est encore un peu tendu. Au menu de la matinée : amarrage, désamarrage, appontages, manœuvres et demi-tours au port. Et s’il reste un peu de temps, l’élève et son instructeur tenteront même le passage de l’écluse de Molenbeek.

"Commence par avancer, prends un alignement et essaye de garder un cap", lance Michel Clouwaert, le président du Brussels Royal Yacht Club (BRYC) à son élève. "Comme ça, tu sens un peu le bateau et sa puissance", explique celui qu’on appelle le "Commodore".

"C’était le bon moment pour suivre les cours. J’avais du temps et une envie de renouveau. La navigation, c’est l’occasion pour moi de me réapproprier mon environnement. J’ai l’impression de m’évader alors que je me trouve à peine à quelques kilomètres de là où je passe mes journées. C’est incroyable ce sentiment de voyager tout en restant au même endroit."

Comme Lucas, les nouveaux élèves ont été très nombreux ces derniers mois à frapper à la porte du BRYC. Effet du confinement sans doute. L’occasion a fait le larron : l’offre de cours en ligne a permis de continuer à donner les formations pour le permis théorique et peut-être aussi de toucher un nouveau public. "On sent qu’il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas trop l’expliquer mais, pour moi, c’est clairement un effet du confinement", avance Lucas.

Des candidats de plus en plus jeunes

Le Commodore du BRYC et son équipe sont sur le pont depuis que les beaux jours sont revenus. "L’engouement est tel qu’on a dû multiplier les offres de cours. Et c’est vrai qu’on constate un net rajeunissement parmi les élèves, indique Michel Clouwaert. Avant, on avait plus des élèves plus avec le profil du pensionné qui prépare ses vieux jours. Mais depuis quelques mois, ça évolue. On a beaucoup d’élèves nettement plus jeunes."

Du côté du SPF Mobilité, on confirme ce phénomène. "Les chiffres sont en hausse pour toutes les licences", explique Joris Bollen, chef du service Enregistrement et Brevets. Il existe en Belgique trois types de permis : le brevet de conduite restreint pour les plans d’eaux intérieures, le brevet de conduite général pour les eaux intérieures, les ports de la Côte et la mer jusqu’à 6 milles marins et, enfin, le "yachtman" pour les eaux intérieures, la Côte et la mer entre 6 et 200 milles marins.

Changements au 1er juillet

"Malgré la réduction de la capacité d’accueil en raison du Covid, nous avons multiplié le nombre d’examens, indique le responsable du SPF Mobilité. On est déjà à plus du double en 2021 par rapport à 2020 ou même 2019. Une tendance qui s’explique avant tout par les modifications annoncées dans l’obtention des permis." En effet, à partir du 1er juillet, ceux qui souhaitent obtenir leur permis navigation devront non seulement passer l’examen théorique mais aussi un examen pratique dans un centre agréé. L’obtention du permis sera un peu plus compliquée, de quoi encourager certains à franchir le cap plus rapidement.

Du coup, c’est la cohue dans les centres d’examens à l’approche du 1er juillet. C’est bien simple, ils affichent tous complets jusqu’à la fin du mois de juin. "Nous faisons actuellement face à une demande exceptionnellement élevée de demandes de participation aux examens ", peut-on lire sur le site du SPF Mobilité.