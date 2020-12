La NASA tue une trentaine de singes d'un laboratoire plutôt que de les placer en sanctuaire

Depuis Cameroun, plus connu sous le nom de Ham le chimpanzé, qui est le premier singe à avoir été envoyé dans l’espace en 1961, ce n’est un secret pour personne. La NASA a régulièrement recours aux primates pour divers tests et expérimentations relatives à la conquête de ce qui se trouve autour de la planète Terre. Pourtant, la célébrissime agence spatiale américaine pourrait bien être mise à mal après la publication d’un rapport accablant qui atteste qu’elle a mis à mort une trentaine de ces animaux, sans même envisager de les placer dans un sanctuaire destiné à leur offrir une fin de vie paisible.

Ce sont au total 27 singes qui ont été euthanasiés sans ménagement par la NASA. Voici ce qui ressort d’un rapport dévoilé par le quotidien britannique The Guardian ce mardi 22 décembre. Les animaux étaient retenus captifs dans le centre de recherche Ames, en Californie. Ils constituaient l’ensemble des singes du laboratoire. Ce n’est visiblement plus le cas puisqu’ils ont tous été tués le 2 février 2019.

Le choc des défenseurs des animaux

Face à ces révélations, les associations de défense des animaux se sont indignées malgré que 21 de ces animaux souffraient de Parkinson et que l’ensemble des singes tués étaient âgés. John Gluck, un expert en éthique animale à l’Université du Nouveau-Mexique a même dénoncé que les singes ne soient "apparemment pas considérés comme dignes d’une chance de vivre dans un sanctuaire, pas même à l’essai".

Kathleen Rice, une députée américaine du camp démocrate a quant à elle demandé des comptes : "J’attends avec impatience une explication de l’administrateur Bridenstine sur les raisons pour lesquelles ces animaux ont été contraints de dépérir en captivité et d’être euthanasiés plutôt que de vivre leur vie dans un sanctuaire", a-t-elle déclaré.

"Éviter une mauvaise qualité de vie"

Toutefois, une scientifique qui travaillait au plus proche des singes s’est défendue, arguant que les primates avaient été donnés au laboratoire "il y a des années" tandis qu’aucun sanctuaire n’était disposé à les accueillir en raison de leur âge et de leur mauvaise santé. "Nous avons accepté d’accepter les animaux, agissant comme un sanctuaire et prodiguant tous les soins à nos propres frais, jusqu’à ce que leur âge avancé et leur état de santé en déclin aboutissent à une décision d’euthanasier humainement pour éviter une mauvaise qualité de vie", a-t-elle précisé affirmant que les animaux n’ont été soumis à aucun processus de recherche.

D’autant que ces dernières années, le gouvernement américain entamé une campagne visant à éliminer de manière progressive l’utilisation des primates dans la recherche. Toutefois, d’après The Guardian, 74.000 primates ont été utilisés en 2017 outre-Atlantique lors de recherches en laboratoire.