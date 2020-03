La NASA publie une photo panoramique de la surface de Mars avec la plus haute résolution jamais atteinte

La NASA a publié cette semaine la photo de la surface de la planète Mars avec la plus haute résolution jamais atteinte auparavant grâce à l’un de ses robots, le "rover" Curiosity, qui a capturé plus de 1000 photos. Ces images ont été rassemblées en un seul fichier et le résultat est à couper le souffle : un panorama désertique comme si vous y étiez.

Ces clichés, capturés entre le 24 novembre et le 1er décembre 2019, ont été agrégés pour former une image panoramique dans laquelle l’utilisateur peut zoomer. Une version de ce panorama sans le "rover"contient près de 1,8 milliard de pixels alors qu’une version avec le robot contient près de 650 millions de pixels. Les deux versions sont composées de plus de 1000 images qui ont été soigneusement assemblées au cours des mois suivants, explique la NASA.