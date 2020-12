La NASA dévoile l’origine de l’objet qui a frôlé la terre

2020 SO. C’est le nom donné à ce mystérieux objet observé pour la première fois au-dessus d’Hawaï le 17 septembre dernier. Après plusieurs mois en gravitation autour de la terre, ce qu’on considérait au départ comme une mini-lune a fait son passage le plus proche de nous le 1er décembre dernier.

Cette photo de 1964 montre le module supérieur d’une fusée Centaur avant d’être accouplé à un booster Atlas. Un Centaur similaire a été utilisé lors du lancement de Surveyor deux ans plus tard. © NASA

Conquête de l’espace

Pour comprendre comment cet objet s’est mis à graviter autour de la terre, il faut remonter dans le temps, en plein cœur de la guerre froide. Alors que Russes et Américains mènent une course à l’espace, ces seconds lancent la sonde Surveyor 1 le 30 mai 1966. Ce module lunaire atterrira sur le satellite de la Terre 63 heures plus tard, après avoir été propulsé par le lanceur Atlas-Centaur.

Alors que ce dernier s’est désintégré dans l’espace, certaines pièces continuent aujourd’hui de graviter. C’est donc le cas de 2020 SO qui mesure entre 5 et 10 mètres et qui tournaient au départ autour du soleil.

Selon la NASA : "l’objet pourrait avoir subi une pression du rayonnement solaire. Cela aurait ainsi changé sa trajectoire, en raison de sa faible densité. Aussi, son orbite autour du Soleil est très semblable à celle de la Terre."

Comme on peut le voir sur l’infographie ci-dessous, 2020 SO devrait rester encore graviter quelque temps proche de la terre, avant de s’en échapper en mars 2021 et de se retrouver à nouveau dans une orbite autour du Soleil.