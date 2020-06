La N-VA veut une liste noire des fauteurs des troubles dans les domaines récréatifs

"Si les Belges sont plus nombreux à passer leurs vacances au pays" en raison de la crise sanitaire du coronavirus, indique la proposition de résolution , "ces domaines connaîtront peut-être une fréquentation sans précédent cet été. Malheureusement, cette affluence accrue peut également signifier qu’ils seront confrontés à davantage d’incivilités que d’habitude. Cet été, il sera dès lors plus important que jamais de pouvoir maîtriser les incivilités dans les domaines récréatifs et les piscines en plein air. En outre, les domaines devront également tenir compte d’éventuelles mesures prises dans le cadre de la crise du coronavirus en vue d’endiguer la propagation du virus et de protéger la santé publique."

Amokmakers moeten we via een “zwembadverbod” de toegang tot ieder recreatiedomein en openbaar zwembad verbieden. Dit volledig conform het stadionverbod dat de toets van de privacycommissie reeds doorstond. #zwembadterreur pic.twitter.com/QpFrdkHRc1

Mais quelle est la réalité des troubles dont parlent les nationalistes flamands ? Et de quels domaines récréatifs s’agit-il ? Ils sont nombreux en Flandre et certains attirent un important public francophone. Les plus connus sont situés à Huizingen, Hofstade, Kessel-Lo à quelques kilomètres de Bruxelles. Ces espaces verts, gérés par les provinces, proposent des dizaines d’activités et bien souvent un plan d’eau ou une piscine en plein air. Idéal pour les familles et les jeunes, surtout quand le soleil fait son apparition.

Le phénomène est récurrent chaque été en Flandre

Mais selon la N-VA, "depuis le changement de siècle, le phénomène est récurrent chaque été en Flandre : des groupes de jeunes créent des incidents dans nos domaines récréatifs et nos piscines (en plein air). Parmi les incidents, citons l’intimidation, les bagarres, le vol, le vandalisme, le fait d’empêcher les sauveteurs et les services de secours d’exercer leur mission, le harcèlement sexuel, etc. Mais on observe également d’autres incivilités, telles que le non-respect du règlement d’ordre intérieur, par exemple plonger où cela n’est pas autorisé, bloquer les toboggans, entrer sans payer, ne pas respecter les instructions des sauveteurs ou d’autres surveillants, etc."

Excessif ? Stigmatisant - certains élus ont par le passé pointé du doigt des groupes venus de Bruxelles ? Plusieurs événements au cours de ces dernières années ont malheureusement terni l’image de ces parcs. En 2011, à Hofstade, de violents affrontements opposent jeunes et forces de l’ordre. Les images feront le tour des chaînes de télévision. Les gestionnaires du domaine sont alors obligés les années suivantes d’adapter l’accueil et la sécurité. Mais cela ne change rien, à Hofstade comme ailleurs. En 2018, de nouveaux incidents éclatent aux abords. L’année dernière, la presse du nord du pays relate des faits dans plusieurs parcs. Le très sérieux quotidien De Standaard qualifiera même les fauteurs de troubles de "hooligans des piscines".