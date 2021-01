La myopie augmente-t-elle avec le confinement ?

On savait déjà que le risque de myopie était accru avec le travail de près et notamment le travail sur écran. Depuis le début du confinement, le temps passé sur les écrans augmente notamment avec l’enseignement à distance. Quelle conséquence pour la myopie ? Une étude a été menée en Chine sur des enfants de 6 à 13 ans confrontés aux cours à distance. Elle compare leur vue en 2020 par rapport aux 5 années précédentes. Résultat, les enfants de 6 ans ont 22% de risque d’être myope en 2020 contre 5% avant. Un tel phénomène peut-il se produire chez nous ?

La myopie c’est quoi ?

Nous avons posé la question au Docteur Ernesto Bali, chef du département d’ophtalmologie du Chirec. "Pour faire simple, dans l’œil, il y a un petit muscle, comme l’objectif d’une caméra, il permet de faire la mise au point de loin et de près. Si ce muscle reste bloqué dans une mise au point de près à 40 centimètres, il ne s’exerce pas. Cette position fixe prolongée dans le temps rend l’œil myope. Ce n’est pas une myopie héréditaire mais c’est une myopie comportementale." C’est ce phénomène qui risque de s’aggraver avec le travail à distance : " Jusqu’à 40 ans, on a un pouvoir accommodatif, on peut faire la mise au point de près, à distance intermédiaire ou de loin. Les enfants eux ont un pouvoir accommodatif très fort. A cause du coronavirus, certains enfants se retrouvent beaucoup plus sur des écrans avec une vision de près à 40 centimètres maximum. Il n’y a plus l’exercice que l’œil peut faire en classe, regarder son cahier de près et regarder le professeur à moyenne ou longue distance et cela en alternance."

Le travail de près peut donc être une cause de myopie mais il peut y avoir d’autres raisons : l’hérédité, si on a deux parents myopes, on a beaucoup plus de risques d’être myope ou encore la lumière permanente sur la rétine (la lumière des écrans).

Y a-t-il plus de myopes depuis le confinement ?

Il n’existe pas d’étude en Belgique ou en Europe sur l’impact du confinement sur les yeux de nos enfants. Mais pour le docteur Abdelhakim Youssfi, ophtalmologue pédiatrique à l’hôpital Erasme, de plus en plus d’enfants souffrent de myopie. " Depuis quelques mois, mes collègues et moi avons constaté une augmentation de la prévalence de la myopie. C’est une épidémie. Ce n’est pas étonnant quand on sait que la myopie est liée au travail de près. Encore ce matin, en consultation, une petite fille de 7 ans est venue avec ses parents. Ils s’inquiétaient car elle plissait souvent les yeux. Après examen, elle avait une myopie de -2, ce qui est quand même important car elle n’avait rien il y a un an. Lorsqu’il n’y a pas de raison génétique c’est très souvent lié à l’utilisation d’écrans. Ces enfants sont de plus en plus nombreux. Il y a quelques années, dans ma consultation, 20% des enfants avaient des problèmes de myopie, maintenant c’est bien 50%. Ce ne sont que des chiffres issus de mes observations et pas d’une étude scientifique mais c’est un vrai problème. "

La myopie, c’est grave ?

En général, non. Il suffit de corriger la vue grâce à des lunettes ou des lentilles. Mais le docteur Abdelhakim Youssfi prévient : "Une myopie forte peut induire des problèmes de rétine comme des risques de décollement, de déchirure ou de dégénérescence de la rétine". En Asie la myopie des enfants est considérée comme un problème de santé publique car 80% de la population est myope.

A Taiwan, par exemple, ce taux monte à 90%. "Les autorités publiques ont modifié les activités des enfants, elles font en sorte qu’ils aient plus d’activité en plein air. Plus on est dehors, plus on prévient la myopie. Des mesures ont aussi été prises dans la classe, agrandir l’espace, faire entrer plus de lumière, limiter le travail sur écran".

Que faire ?

Pour les ophtalmologues, il n’y a pas de secret. Il faut limiter au maximum le temps d’écran et faire de l’activité physique à l’extérieur tous les jours. Mais que faire lorsqu’on est obligé de suivre un cours à distance et de passer beaucoup de temps sur un écran ? Abdelhakim Youssfi : "Il n’y a pas d’études scientifiques sur les petits trucs et astuces qui permettent de limiter les risques de myopie. Mais si l’on est obligé de rester devant un écran, il vaut mieux le faire à la lumière du jour. Toutes les 30 à 40 minutes, ne plus fixer l’écran et laisser le regard se poser à l’extérieur au loin, pendant une dizaine de minutes. Pour les enfants, pas d’écran avant trois ans et au-delà de trois ans limiter au maximum avec des pauses régulières".