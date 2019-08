La mort de Fred Rister. L'ombre de David Guetta et des Black Eyed Peas.

Il était né non loin de la Belgique, à Malo-les-Bains, il y a 58 ans et s'est éteint hier à Tourcoing, victime d'un cancer généralisé. Fred Rister, de son vrai nom Frédéric Risterer, est né dans un milieu ouvrier très éloigné du monde musical. C'est par le biais des radios libres qu'il démarre dans le milieu de la musique, en même temps qu'il suit des études de coiffeur.

DJ Coiffeur

La coiffure sera son premier métier. Parallèlement, Fred Rister officie comme dj dans de nombreuses discothèques, notamment en Belgique. Mais très jeune, une première alerte de santé le frappe. On détecte chez lui une tumeur au colon. Le début d'une longue série. Professionnellement, il commence à se faire une notoriété en tant que producteur et compositeur. Et c'est ainsi qu'il en vient à travailler, en 2005, sur le troisième album de David Guetta. C'est lui qui composera toute la base de "Love is Gone".

Guetta

David Guetta l'intègre alors à son équipe de production. A eux deux, ils vont signer quelques tubes comme "I Gotta Feeling" avec les Black Eyed Peas, puis "When love takes over", "Sexy bitch", "Memories" ou "Gettin over you". Il obtiendra en 2010 un Grammy Awards pour "When love takes over". Malheureusement, alors que professionnellement tout va bien, les alertes se multiplient côté santé. Au total, en 30 ans, il développera pas moins de neuf cancers. L'an dernier, il avait déclaré renoncer aux traitements, ceux-ci étant devenus inutiles. Début juillet, il avait annoncé qu'il quittait les réseaux sociaux car il n'avait plus de force physique.

Il s'est éteint mardi soir.