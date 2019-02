La monnaie locale bruxelloise la Zinne lancée au printemps

La Zinne, une nouvelle monnaie locale, va être lancée dès ce printemps en Région bruxelloise. L'objectif est de favoriser le circuit-court et l'économie locale. Mais encore faut-il convaincre les commerces, restaurants et fournisseurs bruxellois d'utiliser cette monnaie alternative.

La Zinne continue dans le bassin bruxellois

Depuis le début du mois de janvier, une vingtaine de bénévoles se mobilisent donc et démarchent les commerçants bruxellois quartier par quartier. "On a une base de données de lieux, on s'y rend en leur disant 'vous êtes un commerçant bruxellois, on dépense des euros chez vous mais l'euro il part ensuite on ne sait pas où. Tandis que la Zinne continue dans le bassin bruxellois," explique Antoine Terwargne, bénévole.

Les convaincre n'est pas toujours facile: "Ca touche quand même l'argent et la plupart du temps le commerçant a sa caisse avec ses euros. Nous on apporte d'autres billets et il ne sait pas très bien où mettre la Zinne dans sa caisse,"

Pour l'instant une vingtaine de magasins seulement a accepté la Zinne par principe, avant son lancement officiel. Le Doudou Miel, petit commerce de miel à Schaerbeek, en fait partie. "On est dans une démarche de faire l'économie locale. Du coup la Zinne rentrait à fond dans nos préoccupations", explique la gérante Emilie Maidon.

Une Zinne = un Euro

Gérer deux types de monnaie ne l'effraie pas. "Ce qui est très pratique, c'est qu'une Zinne égal un Euro", précise Emilie Maidon. "Du coup pour moi ça me semble pas très compliqué comme système. Mais nous, comme on est une toute petite structure, qu'on est qu'à deux et qu'on a pas ce côté logistique qui pourrait être lourd pour une grosse structure... Ca me semblait déjà assez facile".

Les billets de la Zinne sont pour l'instant en cours d'impression en France. Ils devraient être lancés pour la fin du mois de mars.