La monarchie en Belgique: cinq personnalités nous donnent leur avis

"Pour nous, la monarchie est un système dépassé. Ce n'est pas logique qu'un fils ou une fille de chef d'Etat devienne automatiquement chef d'Etat. En réalité, ce serait plus logique d'aller vers un système dans lequel la population choisit qui devient chef d'Etat. Comme ça, on sait que cette personne est soutenue par la population. Par exemple, la signature des lois, le rôle du roi lors de la formation des gouvernements, le droit de grâce. Pour nous, ce genre de choses ne doit plus faire partie des compétences royales".

"Je voyage assez régulièrement avec, à l'époque le prince, aujourd'hui, le Roi. Nous avons fait une vingtaine de missions. A chaque fois, c'était pour concrétiser un deal. Le fait d'accompagner le roi, ça nous a permis de rencontrer, avec nos partenaires, les autorités locales et de mieux comprendre comment obtenir des autorisations de mise sur le marché et donc de lancer plus facilement nos produits (...) Par exemple, nous pouvons rencontrer le ministre de la santé ou le ministre de l'économie et ça nous permet plus facilement de comprendre comment enregistrer nos médicaments et être rapidement sur le marché. Avec le Roi, les cabinets des ministres s'organisent pour qu'on puisse rencontrer les ministres compétents. Si la star est un ministre, ce sont plutôt les organisations autour du ministre qui organisent et c'est, à mon avis, moins efficace."

"Mathilde a des sociétés privées. Il y a quelques années, sa famille a créé une société forestière et cette société ne paie pas d’impôts au niveau société, mais ils paient des impôts au niveau des personnes physiques. Il faut savoir que Philippe et Mathilde sont des exceptions et ne paient pas d’impôts en tant que personne physique. Pour elle, c’est très intéressant d’avoir une société. Ce n’est pas illégal, mais en même temps, ce n’est pas très éthique. Les Belges n’ont pas tous de l’argent pour partir en vacances et eux, ont tout le luxe."

"Ma perception est plutôt négative parce qu’il n’y a toujours pas de transparence. Je ne suis pas contre la monarchie, la seule chose que je demande, c’est plus de transparence. La donation royale, il n’y a pas de comptabilité. La liste civile, 13 millions d’euros. Est-ce que Philippe garde 2-3 millions par an parce qu’il y a un surplus ? On sait qu’il y a quelques années, le Roi Albert a acheté des appartements à Ostende et le bateau Alpa, 4 millions d’euros, avec ce surplus. Est-ce que Philippe garde quelques millions? Chaque société en Belgique doit faire une comptabilité, même une petite ASBL, mais chez eux, il n’y a pas de comptabilité".

La monarchie en Belgique: Cinq personnalités nous donnent leur avis - © C. Dath

"Pour ma part, la monarchie est le symbole national de l’unité, l’humilité et la prospérité de notre pays, c’est vraiment l’ambassadeur du ciment et de l’unification. Quand je vois le roi et la famille royale discuter avec les différentes communautés et les personnes vulnérables, je m’inspire de lui car c’est un symbole de sagesse et toute personne peut se référer en lui pour suivre ses pas et faire au mieux pour notre pays. C’est le Roi de tous les Belges et c’est ça qui est vraiment magnifique. C’est un modèle pour moi depuis le début, depuis 1831, depuis qu’il y a un roi. Grâce à lui, il y a moins de problème. Il a su aller à la rencontre des différentes personnes, différentes personnalités politiques, différentes cultures. Il est le roi de tous les Belges, il n’y a aucune raison de le critiquer."

"Je me rends compte que beaucoup de jeunes ne sont pas au courant du pourquoi de la famille royale en Belgique. Dans les livres d’histoire, on n’insiste pas beaucoup sur les faits marquants de notre pays. On insiste pas beaucoup sur l’histoire belge. On devrait plus insister sur cela pour permettre à tout jeune de comprendre l’histoire de notre nation. Je pense qu’il y a un manque de connaissance au sujet de la royauté."