La moitié des plaintes dans des dossiers de mœurs classées sans suite en Belgique ces cinq dernières années

La moitié (52%) des plaintes pour des affaires de mœurs introduites au cours des cinq dernières années en Belgique ont été classées sans suite, relève mercredi Radio 2, qui a consulté ces chiffres. La plupart des classements sans suite interviennent par manque de preuves.

Entre début 2016 et fin 2020, les parquets correctionnels ont traité 46.544 dossiers de violences sexuelles. Il s'agissait en majorité de plaintes pour viol (20.912 dossiers) et attentat à la pudeur (20.248), soit des comportements sexuels sans pénétration. 2380 plaintes visaient des faits de voyeurisme et 3004 la diffusion de films, images, objets ou livres scabreux.