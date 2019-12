La moitié de la population belge est orpheline, c’est ce qui ressort d’une collecte de données de l’office de statistique belge (Statbel). Être orphelin aujourd’hui, ne veut plus dire être à l’orphelinat, mais ne plus avoir de parent.

En revanche, plus d’un million de Belges soixantenaire ont encore la chance d’en avoir un, et pour eux, c’est compliqué. C’est le cas de Chantale, 65 ans qui s’occupe de sa maman Flore 90 ans. "Je m’occupe de la maison, je fais à manger et je reste près d’elle", explique-t-elle.

Chantale fait partie de la génération appelée "génération sandwich". Elle est fille, mais aussi grand-mère, elle a la soixantaine et doit donc s’occuper des deux. Elle se trouve au milieu des tranches de pains. "Après le travail quand il faut rentrer, c’est la course. J’essaie de voir un maximum ma maman et ma petite fille, j’essaie de m’occuper des deux", ajoute Chantale.

Malgré ce qu’on pourrait éventuellement penser, l’existence de cette génération sandwich n’est due au vieillissement de la population belge. "Le risque de décéder avant 60 ans a fortement diminué. Très peu de gens perdent leurs parents tôt, même si cela existe aussi. Avec le temps on a réussi à diminuer le nombre de maladies, d’accidents de voitures (NDLR, une des principales causes de mortalité dans les années 60) et les accidents de travail. C’est ce qui explique la présence de cette génération sandwich", précise Patrick Deboosere, démographe et professeur à la VUB (Vrije Universiteit van Brussels).