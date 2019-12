La ministre de l'Enseignement supérieur va proposer l'effacement de la dette pour 85 étudiants

Au début du mois, des centaines d’étudiants du supérieur avaient eu la mauvaise surprise de se voir réclamer le remboursement de la bourse qu’ils avaient perçu il y a deux ans. On parlait d’un peu plus de 800 étudiants devant rembourser entre 400 et 5000 euros d’allocation. L’étude de leur cas montrant qu’ils ne correspondaient finalement pas aux critères d’attribution.

Geste de la ministre

Ce matin, au micro de la RTBF, la ministre de l’Enseignement, Valérie Glatigny, a annoncé qu’elle proposerait demain au gouvernement d’apurer la dette de 85 étudiants, dette qui s’élèverait au total à 75.000 euros. Il s’agit d’étudiants qui s’étaient vus attribuer une bourse en 2017 et qui, après examen, ne répondent pas aux critères d’attribution de cette aide.

Annonce plus rapide

La ministre proposera également de faire en sorte qu’un étudiant sache dès son inscription s’il est éligible ou non à une bourse. Le système actuel, qui oblige un étudiant ne répondant pas aux critères à rembourser la somme perçue deux ans après le versement étant source de problème. La ministre insiste toutefois sur le fait que les critères, eux, ne changeront pas, histoire d’éviter qu’un étudiant en situation d’échecs multiples ne puisse bénéficier de ces aides.

Depuis ce matin, des étudiants organisent un sit-in à la Fédération Wallonie Bruxelles.