La Meuse, un terrain de jeu nautique : mais que peut-on pratiquer et où ?

Une planche et une rame, il n’en faut pas plus pour naviguer sur la Meuse. Depuis quelques années, le paddle s’est développé au port de Jambes. Une belle occasion de profiter de l’eau mais attention pas question de nager.



"La natation n’est pas autorisée dans le port de plaisance explique Bernard loute, responsable de la capitainerie de Jambes. Nous sommes à la sortie de l’écluse, il y a donc pas mal de bateaux de plaisance qui navigue ou qui font leurs manœuvres. Il faut donc faire particulièrement attention mais le paddle, c’est la bonne alternative pour se rafraîchir et faire du sport en toute sécurité."

La Meuse fait aussi la part belle au kayak ou encore à la voile. En fait, quasiment tous les sports nautiques sont autorisés sur le fleuve. Sachez tout de même qu’il vaut mieux pratiquer ces sports dans des endroits adaptés, aux abords des clubs par exemple et puis, il faut aussi respecter certaines règles de sécurité.

"En fait, il faut respecter les règles de navigation à savoir la rive de gauche qui est réservée pour les bateaux de marchandise ou de plaisance et la rive droite qui est destinée aux bateaux dit de "force musculaire" par exemple la barque avec rames, ou le kayak " commente Mee Hwa Boulangé, porte-parole du service public de Wallonie.

Les sports de vitesse sont aussi permis. Mais là ça ne se pratique dans des zones très précises et indiquées.

"La zone de vitesse de Wépion est une zone de plus ou 1.5 km de longueur où il est autorisé de faire de la vitesse pour tirer des skieurs et des wakeboards ou encore des jets ski à bras fixe. Et dans cette zone de vitesse, les embarcations type kayak et voilier ne sont pas autorisés pour des raisons de sécurité." explique Nicolas

Bref que vous soyez à rame, à voile ou à moteur… La Meuse est un formidable terrain jeu quels que soient vos goûts.