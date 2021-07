La Meuse sort de son lit à Liège : situation tendue au barrage de Monsin, une grue menace l'alimentation des stations de pompage

Au centre-ville de Liège, l’eau commence là aussi à monter, voire à déborder. La Meuse sort de son lit à plusieurs endroits. En cause, notamment, la situation du pont-barrage de Monsin en aval de Liège.

Le barrage est en chantier depuis un an et seules deux pertuis (ou portes) sont ouverts sur les 6 habituellement disponibles. En conséquence, le barrage ne peut pas lâcher la quantité d’eau qu’il serait nécessaire et l’eau de la Meuse commence à déborder dans les rues liégeoises.

Actuellement, la grande inquiétude est de savoir si une grue présente sur le chantier va résister aux évènements actuels. Un camion est arrivé sur place pour tenter de stabiliser cette dernière avec d’énormes contrepoids. La grue a actuellement les pieds dans l’eau. Si elle devait tomber, elle pourrait s’effondrer sur une ligne à haute tension de 100.000 volts qui alimente toutes les stations de pompage de la Région.

Quant au débit de la Meuse, il était un peu avant 13 heures de 2000 m3/par seconde. Le chantier devait pouvoir résister à un débit de 1400 m3/par seconde. Sur place, l’eau a tout emporté et on voit flotter de gros débris de toutes sortes.

Seul espoir, les précipitations se sont calmées et on espère sur place, que les niveaux vont se stabiliser.